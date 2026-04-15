TFF’den dev sevk dalgası: 7 kulüp PFDK’ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor’u çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK’ya sevk etti. Burak Yılmaz’ın yanı sıra bazı kulüp görevlileri ve antrenörler de sportmenliğe aykırı davranış ve açıklamalar nedeniyle kurula gönderildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Zecorner Kayserispor, Galatasaray, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor çeşitli sebeplerden PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca, istifasını açıklayan Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi.

Açıklamada ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk ve Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa'nın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kurula gönderildiği kaydedildi.

TFF'nin sevk kararının tamamı şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 11.04.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.04.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü'nün 11.04.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü VANJA IVESA'nın 12.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖRKEM BİTİN'in 11.04.2026 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.- ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 13.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2026 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN YAVUZ'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 13.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu EMRE TORAMAN'ın 12.04.2026 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ-FETHİYESPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ futbolcusu ADEM DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Kulübü futbolcusu TAHA DÖNMEZ'in 12.04.2026 tarihinde oynanan MUŞ SPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BURSASPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı-Ek-2-Drone/helikopter Kameralar uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "10 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR-MERKÜR JET ERBAASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- BULVARSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan BULVARSPOR-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BULVARSPOR Kulübü görevlisi ENGİN MAVZER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BULVARSPOR Kulübü futbolcusu GÜLHAN ÜREYEN'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan BULVARSPOR-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu ÜMİT TÜTÜNCİ'nin aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, (Halihazırda Cezalı)

POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ idarecisi FATİH KOÇAK'ın aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ antrenörü ABDİ AKTAŞ'ın 12.04.2026 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ futbolcusu YASİN KASAL'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ-İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ idarecisi ÖZKAN ASLAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ görevlisi CENGİZ ATEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- MDGRUP OSMANİYESPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan MDGRUP OSMANİYESPOR-12 BİNGÖL SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- KİLİS 1984 A.Ş. Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KİLİS 1984 A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET OĞUZHAN YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KİLİS 1984 A.Ş. Kulübü görevlisi ERKAN TOPAL'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KİLİS 1984 A.Ş. Kulübü görevlisi ERDAL KARTAL'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu DOĞANCAN KILIÇ'ın 12.04.2026 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA İLHANLI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-ARTVİN HOPASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ idarecisi GÖKHAN YAZICI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ futbolcusu FATİH ERGEN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ futbolcusu EYÜP ENSAR BOZKURT'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-ARTVİN HOPASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu LEVENT ERİŞ'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu SİNAN AKAYDİN'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu HACI RAMAZAN ÖZKANLI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu BİLAL MUSA ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu ENDER AYGÖREN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- AMASYASPOR FK Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-FATSA BELEDİYESPORNesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü teknik sorumlusu SAİM AKTİ'nin 12.04.2026 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Başkanı HACI OSMAN ALTINKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- AFYONSPOR KULÜBÜ'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan AFYONSPOR KULÜBÜ-TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.