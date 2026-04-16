Arda Güler gururla sunar: Bayern maçında şov yaptı! Enfes frikik golü

Milli yıldızımız Arda Güler Bayern Münih-Real Madrid maçına damga vuran isim oldu. Bayern'in 4-3 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği karşılaşmada iki gol atan Arda performansıyla alkış topladı. Genç yıldızımız maçın henüz 35. saniyesinde Neuer'i uzaktan avlarken, attığı frikik golüyle de adından söz ettirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Arsenal yarı finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 2 rövanş maçıyla sona erdi. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.

Arda Güler, henüz 35. saniyede attığı golle maça damga vurdu.(AFP) ARDA 35. SANİYEDE UZAKTAN YAZDI Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda Güler'in golüyle öne geçti. Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in takım arkadaşına verdiği pasta araya giren Arda Güler, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. ARDA BU SEFER FRİKİKTEN AVLADI Ev sahibi ekip, 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile eşitliği sağladı. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golle tekrar öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ile skoru 2-2'ye getirirken Real Madrid, 42. dakikada Kylian Mbappe ile 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Arda Güler, frikikten attığı şık golle takımını bir kez daha öne geçirdi. (AFP) CAMAVINGA ATILDI İspanya temsilcisinde 86. dakikada Eduardo Camavinga, yaptığı faulun ardından topu vermemesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı. BAYERN 4-3 KAZANMAYI BİLDİ Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.