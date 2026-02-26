CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan milli futbolcu Arda Güler, Benfica karşısında alınan galibiyetin ardından sahadan mutlu ayrıldı. Maçtan hemen sonra ise 21 yaşına giren genç futbolcuya, sevgilisi Duru Nayman doğum günü sürprizi yaptı.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 1

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Santiago Bernabeu'daki kritik gecede hem galibiyet hem de özel bir kutlama vardı.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 2

Karşılaşma, milli futbolcumuz Arda Güler için ayrı bir anlam taşıdı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla 100. resmi maçına çıkarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

ARDA GÜLER'E SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ KUTLAMA
Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 3

SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Maçın ardından ise duygusal anlar yaşandı. 21 yaşına basan Arda Güler'i stat çıkışında sevgilisi Duru Nayman ve ailesi yalnız bırakmadı. Nayman'ın elinde doğum günü pastasıyla yaptığı sürpriz, genç futbolcuyu hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 4

Romantik kutlamadan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Arda Güler'e binlerce tebrik mesajı yağdı. Hem sahadaki başarısı hem de özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çeken milli yıldız, unutulmaz bir gece yaşadı.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 5

AŞIKLAR ŞEHRİ'NDE ROMANTİZM RÜZGARI!

Geçtiğimiz günlerde yoğun maç temposuna kısa bir ara veren Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte "Aşıklar Şehri" Paris'e gitmişti. Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi önünde objektif karşısına geçen çift, romantik pozlar vererek gündeme gelmişti. Arda Güler, sosyal medya hesabından siyah kalp emojisiyle paylaştığı bu karelerle takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 6

DURU NAYMAN KİMDİR?

1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da doğan Duru Nayman, spor kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duyan Nayman, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 7

Kariyerine Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda devam eden genç sporcu, burada 23 numaralı formayı giymektedir.

Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama 8

2026 yılı itibarıyla 21 yaşında olan Nayman, aynı zamanda akademik gelişimini de sürdürüyor. Disiplinli çalışmasıyla bilinen Nayman, eğitim hayatına ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde devam ederek çok yönlü bir profil çiziyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin