Arda Güler 21 yaşında: Sevgilisi Duru Nayman'dan sürpriz kutlama

Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan milli futbolcu Arda Güler, Benfica karşısında alınan galibiyetin ardından sahadan mutlu ayrıldı. Maçtan hemen sonra ise 21 yaşına giren genç futbolcuya, sevgilisi Duru Nayman doğum günü sürprizi yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Santiago Bernabeu'daki kritik gecede hem galibiyet hem de özel bir kutlama vardı.

Karşılaşma, milli futbolcumuz Arda Güler için ayrı bir anlam taşıdı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla 100. resmi maçına çıkarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. ARDA GÜLER'E SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ KUTLAMA

SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ Maçın ardından ise duygusal anlar yaşandı. 21 yaşına basan Arda Güler'i stat çıkışında sevgilisi Duru Nayman ve ailesi yalnız bırakmadı. Nayman'ın elinde doğum günü pastasıyla yaptığı sürpriz, genç futbolcuyu hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Romantik kutlamadan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Arda Güler'e binlerce tebrik mesajı yağdı. Hem sahadaki başarısı hem de özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çeken milli yıldız, unutulmaz bir gece yaşadı.