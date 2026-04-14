Gedson Fernandes Türkiye'ye dönüyor: Taraftarın gönlünde taht kurmuştu
Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen ve sonrasında Rusya'ya transfer olan Gedson Fernandes Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Rus futboluna uyum sağlayamayan Gedson için Beşiktaş devreye girerken Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar...
Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes'e yönelik ortaya atılan iddialar camiada heyecan yarattı.
ORTA SAHANIN LİDERİ OLACAK
Kristjan Asllani'den beklenen verimin alınamaması ve opsiyonunun kullanılmayacak olması, orta sahada hem teknik hem de aidiyet duygusu yüksek bir lidere olan ihtiyacı zirveye taşıdı. Yönetimin Portekizli yıldızı yeniden yuvaya döndürmek için düğmeye bastığı ileri sürüldü.
BÜTÇESİ HAZIR
Arnavut ön libero için ayrılan bonservis bedeli ve maaş bütçesinin doğrudan Gedson Fernandes'in geri dönüşü için kullanılması planlanıyor. Asllani'nin gidişiyle birlikte açılacak yabancı kontenjanı camiayı ezbere bilen ve taraftarların gönlünde taht kuran 27 yaşındaki yıldız ile doldurulup risk sıfıra indirilecek. Portekizli orta sahanın Spartak Moskova'nın iklimine ve futbol atmosferine uyum sağlayamaması, bu transferde büyük avantaj olarak görülüyor.
SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ
Gedson Fernandes'in milli arada İstanbul'a gelip Sergen Yalçın ve Başkan Adalı ile görüşmesi, S. Moskova karşısında Kartal'ın elini güçlendiren en büyük koz. 53 yaşındaki teknik adamın Portekizli futbolcunun geri dönmesine onay verdiği öğrenildi.
TRANSFERİ TARİHE GEÇTİ
Portekizli orta saha Gedson Fernandes, yaz döneminde 20.7 milyon euro bonservis artı 7.27milyon bonusla Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Bu transfer, bonuslarla birlikte siyah-beyazlı kulübün tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışı oldu. Gedson Fernandes kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık mukaveleye imza atmıştı.
LİGDE 6 GOLÜ VAR
Rusya Ligi'nde bu sezon 21 maçta toplam 1739 dakika forma giyen Gedson, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. Gedson ayrıca Rusya Kupası'nda 1 gol, 1 asistle oynadı. Portekizli yıldız ligdeki son 11 karşılaşmada skora katkı yapamadı.