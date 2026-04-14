Gedson Fernandes Türkiye'ye dönüyor: Taraftarın gönlünde taht kurmuştu

Kristjan Asllani'den beklenen verimin alınamaması ve opsiyonunun kullanılmayacak olması, orta sahada hem teknik hem de aidiyet duygusu yüksek bir lidere olan ihtiyacı zirveye taşıdı. Yönetimin Portekizli yıldızı yeniden yuvaya döndürmek için düğmeye bastığı ileri sürüldü.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes'e yönelik ortaya atılan iddialar camiada heyecan yarattı.

BÜTÇESİ HAZIR

Arnavut ön libero için ayrılan bonservis bedeli ve maaş bütçesinin doğrudan Gedson Fernandes'in geri dönüşü için kullanılması planlanıyor. Asllani'nin gidişiyle birlikte açılacak yabancı kontenjanı camiayı ezbere bilen ve taraftarların gönlünde taht kuran 27 yaşındaki yıldız ile doldurulup risk sıfıra indirilecek. Portekizli orta sahanın Spartak Moskova'nın iklimine ve futbol atmosferine uyum sağlayamaması, bu transferde büyük avantaj olarak görülüyor.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Gedson Fernandes'in milli arada İstanbul'a gelip Sergen Yalçın ve Başkan Adalı ile görüşmesi, S. Moskova karşısında Kartal'ın elini güçlendiren en büyük koz. 53 yaşındaki teknik adamın Portekizli futbolcunun geri dönmesine onay verdiği öğrenildi.