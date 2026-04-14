Galatasaray’daki büyük çöküşün 3 kritik sebebi! Kemerburgaz'da kriz mi var?

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 09:43

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor'a karşı şok bir puan kaybı yaşayınca şampiyonluk mücadelesinde kartlar yeniden dağıtıldı. Takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye inen sarı kırmızılılarda sergilenen kötü futbol ve mücadele akıllara "Kemerburgaz'da büyük bir kriz mi yaşanıyor?" sorusunu getirdi. İşte Galatasaray'daki düşüşün sebeplerine dair ortaya atılan iddialar:

İDDİA 1: TAKIM LİGDE ODAKLANAMIYOR

Takvim'in haberine göre bu sezon fazlasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarı odaklı olan Galatasaray son 16 turuna kalarak beklentileri büyük oranda karşıladı. Ancak Liverpool maçıyla beraber Avrupa defterinin kapanması, Florya'da "sezon bitti" şeklinde bir duygu oluşturdu. 3 yıl üst üste yaşanan şampiyonluğun getirdiği doymuşluk da buna eklenince Okan Buruk artık futbolcuları lig maçlarına motive edemiyor.

İDDİA 2: OKAN BURUK VE ICARDI ARASINDA SOĞUK SAVAŞ!



Okan Buruk bir süredir Mauro Icardi ile soğuk bir savaş yaşıyor. Göztepe'de son bölümde oynatılan Arjantinli yıldız, Kocaeli maçında yenilen golden tam 8 dakika sonra oyuna girebildi. Buruk ve Icardi arasındaki bu soğuk rüzgarlar, Arjantinli yıldıza çok yakın olan futbolcuları olumsuz etkiledi. Son dönemde başta Lucas Torreira, Lemina ve Davinson Sanchez'de yaşanan büyük form düşüklüğünde Okan Buruk-Mauro Icardi krizi çok önemli bir rol oynadı.

İDDİA 3: YERLİ-YABANCI ÇATLAĞI



Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Futbolcular olarak biraz daha sorumluluk almalıyız" demişti. Milli futbolcu aslında bu sözüyle, takımdaki bazı yabancı futbolcuları hedef aldı. Kemerburgaz'da son dönemde yerli ve yabancılar arasında ciddi bir kopuş başladı. Özellikle Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılmasının ardından takım içinde yaşanan lider futbolcu problemi, zarar verici gruplaşmaları da beraberinde getirdi.