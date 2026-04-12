Spor yazarları yorumladı: Makarov kırmızı kart görmeli miydi?
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor karşısına çıktı ve sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Kante, Talisca (2) ve Nene kaydederken, bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66’ya yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya Makarov ile Guendouzi arasındaki pozisyon damga vururken spor yazarları pozisyonu yorumladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Kante, Talisca (2) ve Nene kaydetti. Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, Kayserispor 23 puanda kaldı.
Spor yazarları karşılaşmada tartışılan Guendouzi ve Makarov arasındaki pozisyonu değerlendirdi...
BÜLENT TİMURLENK - KANTE'NİN GOLÜ SÜRPRİZ DEĞİLDİ
Bu saatten sonra hiçbir rakip çantada keklik değil ama Kayseri'nin ligde evinde en az puan toplayan takım olmasına, F.Bahçe'nin yarışta hata yapma lüksünün olmadığını eklerseniz toplamından Tedesco'nun takımı erken gol bulursa "rahat kazanır" çıkar… İlk yarısı öyle olmadı ama sonu rahat oldu. Sorun neydi peki? Asensio'nun yokluğunda F.Bahçe orta sahasında merkezi Kante tutarken Guendouzi sol içten ataklara kat-ı lıyor, Kerem de kendini ikinci kulvara atınca oyunun balansı sola yıkılıyordu. Sağda Nene'ye top gitmezken, sırtı dönük oynamayı bilmeyen Cherif de yoktu. İnandığın santrforu ararsın top ayağındayken. İki adam rakip defansı zorladı. Ayağına gelen her topta şutu düşünen Talisca, iyi mücadele etmesine rağmen kalabalıklar içinde kaybolan Kerem... Yüzde 73 topla oynayıp golünsahanın en heybetli kariyeresahip adamı Kante'den gelmesipek de sürpriz değildi, bu moralle gidildi soyunma odasına. Kayseri hücumda inandırıcı değildi. Evinde 23 maçta 10 gol atabilen bir takım sonuçta… Önce Talisca'nın golü, ardından Nene'nin sıkı pozisyon takibiyle tabela 0-3 olduğunda dakika 62'ydi ve maç orada bitti. Talisca ikinci golüyle skoru belirledi. Trabzon'un takıldığı haftada F.Bahçe şimdiden 2 hafta sonraki derbiye kaç puan geride çıkacağının hesabını yapıyor. O hesap kadar; Asensio'nun ne zaman döneceği, G.Saray'da Osimhen'in ne zaman formasına kavuşacağı da mühim…
AHMET ÇAKAR - MAKAROV'A ÇIKAN SARI DOĞRUYDU
F,Bahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu. İlk yarıda F.Bahçe bal yapmayan arı gibiydi. Ceza alanına kadar geliyorlar ama gerisi boş. Fakat devre biterken Kante'nin vuruşu, gol oluverdi. İyi mi vurdu? Belki. İsteyerek mi vurdu? Tabii ama ayağına oturan top gitti köşeden gol oldu. İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve F.Bahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için F.Bahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti. Ama bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de. Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - YILDIZLAR ZAMANI
Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'ten daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama onun aklında takımı oynatmak yok. Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi. Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yemeden, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitime beş maç kala hâlâ Semedo'yu bekliyor sarılacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek önemliydi Fenerbahçe adına. Hakem Ali Yılmaz için klavye oynatmak da doğru değil. Böyle yeteneksiz, yorum gücü eksik bir hakeme bir de derbi yönettirdiler. Dünya Kupası'na hakem gitmedi, MHK'nin yapabildiği de iki tarafı da sinir küpü yapan bu arkadaşlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL - ÇALIŞKAN İKİLİ
Fenerbahçe deplasmanda Kayseri engelini kolay geçti. İlk 45 dakika 10 kişiyle kapanan rakip karşısında top sürekli Fenerbahçe'deydi. Ama pas trafiğinin yavaş olması nedeniyle etkili değildi. İkinci yarının ortalarında oyundan çıkana kadar Cherif, hareketli olmasına rağmen hiçbir olumlu hareket yapamadı. Nene'nin dar alanda istediği varyasyonları yapmak, yapısına uygun değil. Bir diğer sorun da sakatlıktan çıktıktan sonra fizik açıdan düşüş yaşayan Semedo'nun ofansif girişimlerine hiç başvuramayışıydı. Devre sonuna kadar Talisca'nın 2 şut denemesi var. Biri direkten döndü. Devre sonunda ise Kante'den gelen güzel bir gol... İkinci yarı Kayseri katı savunmayı bırakınca 1-2 tehlike yarattılar ama üst üste iki golle Fenerbahçe maçı bitirdi. Yine Kante ile Guendouzi en çalışkan oyunculardı. Talisca az koşarak iş yapma peşindeydi, 3'üncü denemesinde golü buldu. Tabii bir görüşüm de Fred ile ilgili; geçen hafta Asensio'nun sakatlığıyla derbide oyuna giren Fred, iyi de görev yapmıştı. Ancak Tedesco onu çok geç oyuna aldı. Tedesco'nun dün gece yaptığı en ilginç olay da şuydu: Son değişiklikle Talisca santrfor, Milli Takım'da santrfor oynayan Kerem ise 10 numara pozisyonundaydı. Dün gece yine bir hakem skandalı yaşandı. Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka, müştereken rakibine kafa atan oyuncuyu sahada tuttular. Sonra bu hakemlere nasıl güveneceksin?
EMRE BOL - DUA
Artık yarım puan kaybına tahammül olmayan haftalara girdik. Hele Fenerbahçe öyle gereksiz öyle umarsız puanlar kaybetti ki! Şampiyonluk yarışını Anadolu takımlarıyla olan karşılamalar belirliyor. Her zaman ki gibi… Golcüsüz 6 numaranın attığı bir golle öne geçti Fenerbahçe. Haftalardır takımın dinamosu olan Kante bu kez takımının ilk golünü attı. Her hafta bunu yazacağım büyük ihtimalle… Zira Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Ligin dibindeki takıma 3 puan verdikten sonra bu kez dibin üzerindeki takımla kora kor oynamak zorunda kaldı. Oysa 300 milyon euro'luk takım rahat rahat kazanmalıydı. Talisca sarı- lacivertlilerin özel oyuncularından birisi… 90 dakika boyunca tutarsın ama bulduğu anda topu filelerde görürsün. Yeter ki yarım pozisyon bulsun! Bazıları Nene'yi savruk bulabilir. Ama ben takipçi ve konsantre bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Henüz çok genç olmasına rağmen bence çok iyi bir performans sergiliyor.Gol ve asist katkısına baktığınızda ne demek istediğimi anlarsınız. Talisca ve Kante attıkları gollerden bağımsız maçın en iyileri oldu. Santrforsuzluk Fenerbahçe'yi belki Kayseri karşısında zorlamadı ama denk takımlar karşısında sıkıntı oluyor. Bu sezon sık sık gördük! İnşallah yeni sezonda golcüsüz olmayacağını görürler. Şimdi bugün oynanacak Galatasaray- Kocaeli maçını bekleyecekler. Zira o kadar saçma puanlar kaybedildi ki! Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin! Guendouzi'ye kafa atılan pozisyon kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Hakem Ali Yılmaz ve Var'dakiler görmemezlikten geldiler. Fenerbahçe kazandığı için belki çok konuşulmaz ama yine de penaltı. Görmedin vermedin ama VAR'da mı görmedi?
MUSTAFA ÇULCU - KIRMIZIYI VERMEDİ
Kendisini nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya ve Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı, çözemedi. Faul ve kart hataları yaptı.
En büyük hatası toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor aleni kafa atıyor.
Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsan ya burun kırarsın ya iki diş dökersin futbolda illa böyle olması gerekmez.
Birilerine basit gelebilir lakin bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi, çözemedi, devreye girmedi.
Kayserispor teknik direktörü işi çözdü ikinci yarı Makarov'u oyundan aldı.
Hakemlere tokat gibi bir ders verdi.
Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Brown'a kontrolsüz giren Katango'ya çıkmayan net bir sarı kart var. Hakem önce elini cebine götürdü ne hikmetse (!) sonradan vaz geçti!
Ali Yılmaz bu performansı ile modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır.
Hakemlikte oyunu hissetmek kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. F.Bahçe farklı galip geldi ya hakem konuşulmayacak toz kalkmayacaktır.
Ancak hakemin eksiği çok. Bir kere faul ve kart standardı yok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler.