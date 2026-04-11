Sarı-lacivertlilerden dört dörtlük galibiyet! Fenerbahçe Kayserispor'u farklı yendi

Sarı-lacivertlilerden dört dörtlük galibiyet! Fenerbahçe Kayserispor'u farklı yendi

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetti. Zirve takibinde kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, yıldız oyuncularıyla bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile puan farkını 1’e indirdi. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetti.

Sarı-lacivertliler, 45+1.dakikada N'Golo Kante, 60 ve 87.dakikalarda Anderson Talisca, 62.dakikada ise Dorgeles Nene'nin kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Kanarya, puanını 66'ya yükseltirken, Kayserispor 23 puanla düşme hattında yer aldı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı.

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chalov, ceza sahası içine girdikten sonra topu arka direğe gönderdi. Burada bulunan Cardoso dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.

36. dakikada Oosterwolde'nin orta sahadan yaptığı ortayı Kayserispor savunması karşıladı. Savunmadan dönen topu alan Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında bulunan Kante'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

(İKİNCİ YARI)

54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.

62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Beşiktaş maçında ilk 11'de değerlendirdiği Asensio'yu sakatlığı dolayısıyla Kayserispor karşısında oynatamadı. Genç çalıştırıcı Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e 11'de şans verdi.

Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu.

Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Asencio kadroda yer alamadı. Sakatlığı devam eden İsmail Yüksek ise Kayseri'ye getirilmedi.

FENERBAHÇE'DE 8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 8 futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Nelson Semedo, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.

KAYSERİ EKİBİNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmada forma giyen Benes, Onugkha, Ramazan Civelek'in yerine ilk 11'de Brenet, Dorukhan Toköz ve Furkan Soyalp'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe karşısına, Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso ve Chalov 11'i ile maça başladı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

