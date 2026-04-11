Sarı-lacivertlilerden dört dörtlük galibiyet! Fenerbahçe Kayserispor'u farklı yendi
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetti. Zirve takibinde kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, yıldız oyuncularıyla bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile puan farkını 1’e indirdi. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...
Sarı-lacivertliler, 45+1.dakikada N'Golo Kante, 60 ve 87.dakikalarda Anderson Talisca, 62.dakikada ise Dorgeles Nene'nin kaydettiği gollerle maçı 4-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Kanarya, puanını 66'ya yükseltirken, Kayserispor 23 puanla düşme hattında yer aldı.
Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı.