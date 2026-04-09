Cimbom düştüğü baskıdan kurtuldu | Spor yazarları Göztepe galibiyetini yorumladı

Galatasaray, Süper Lig erteleme maçında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yenerek ligdeki en yakın rakipleriyle puan farkını 4’e çıkardı. Sarı kırmızılılar ilk yarıda oynadığı baskılı oyunla dikkat çekerken spor yazarları Aslan'ın galibiyetini yorumladı. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen Cimbom için "Trabzon maçında içine düştüğü baskıdan kurtuldu." yorumunda bulundu.

Galatasaray Süper Lig'deki erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 1-3 ile geçerek ligdeki en yakın rakipleriyle puan farkını yeniden 4'e çıkardı. Galatasaray'ın golleri Barış Alper, İlkay ve Lemina'dan geldi. SPOR YAZARLARI YORUMLADI Spor yazarları sarı kırmızılıların aldığı kritik galibiyeti köşelerinde yorumlarken Cimbom'un stres yükü fazla olan bir virajı döndüğünün altını çizdi.

LEVENT TÜZEMEN - GALATASARAY BASKIYI KIRDI Galatasaray ikinci yarının ilk 15 dakikasında öyle bir Göztepe baskısı yedi ki maçı izleyenler, 'Eyvah! Kaybediyoruz' hissine kapıldı. Uğurcan eğer kritik kurtarışlar yapmasaydı ve G.Saray, 2-0 öne geçtiği maçı kaybetseydi camia içinde çok ciddi sorunlar yaşanır, Okan Buruk da oyuna geç müdahale ettiği için yerden yere kesin vurulurdu. Hatta şampiyonluk şansı bile zora girer, psikolojik baskı oluşurdu. İlk yarı Sane'nin mükemmel ortasına, mükemmel kafa vuran Barış'ın attığı erken gol, oyunun yönetimini tamamen G.Saray'ın eline geçirmesini sağladı. İlkay'ın şans golü sonrası Sallai eğer karşı karşıya kaldığı iki pozisyondan birini gol yapsa maç bitecek, Göztepe de tükenecekti. Göztepeli Juan'ın golü sonrası, Devler Ligi'nde oynamış G.Saraylı oyuncuların yaptığı panik şaşırtıcı, ürkütücü ve korkutucuydu. Resmen G.Saray, korku tünelinden geçti. 75. dakikada Sara'nın ortasını kafayla gol yapan Lemina, hem arkadaşlarını hem teknik heyeti hem de taraftarlarını rahatlattı, Göztepe'nin bütün motivasyonunu söndürdü. G.Saray, bu galibiyetle sadece 3 puan kazanmadı, rakipleriyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardığı gibi Trabzon maçında içine düştüğü baskıdan kurtuldu. Leroy Sane istekliydi, Sanchez-Singo ikilisi çok riskli oynadılar ve hatalar yaptılar. Kaleci Uğurcan Çakır, G.Saray adına yaptığı kurtarışlarla gecenin en önemli oyuncusuydu. BÜLENT TİMURLENK - AÇLIK OYUNLARI Trabzon'da kaybederken tok görünenlerin yerine açlar oturmalıydı masaya. Açlık Oyunları oynayacaktı İzmir'de. Okan Buruk, İlkay, Boey ve Asprilla'ya forma verirken en uçta Barış'ın golcülüğünden daha çok, yapacağı prese ve stoperleri topsuz koşularıyla bozmasını umuyordu.

Haftalardır 'kornerleri neden atıyor?'diye sorduğum Barış, bu kezyapılan ortadan gelen topu filelereyolladığında ilk çeyrek olmamıştı. İlkay önderliğinde orta sahaya gelen sakinliği bozacak adamlar Asprilla ve Sane'nin driblingleriydi. Başarılı da oldular, İlkay'ın şutuyla tabela 2-0 olduktan sonra Sallai iki pozisyonu değerlendirse Galatasaray soyunma odasına kafası rahat gidecekti.

İlk yarıda 3 hücum geliştirebilen, yüzde 68 pas yüzdesiyle oyun kurmakta zorlanan Göztepe, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Yoğun pres Galatasaray'ı türbülansa sokarken 15 dakikalık dilimde ev sahibi farkı bire indirdi, 3 net pozisyonu Uğurcan kurtardı ve bir de akıllara ziyan bir gol kaçırdılar… Oyunu soğutması gerekirkenSane'nin basit top kayıplarıylamaç ortada havası varken gününikinci korner golünde Lemina çıktısahneye ve orada tabelayı öldürdü. Evinde sadece Trabzon'a kaybetmiş, etkili tribünleri önünde 13 maçta sadece 7 gol kalesinde gören Göztepe'yi 3 golle geçen Galatasaray, sadece ev sahibi taraftarları değil başkalarından medet umanları da üzdü dün akşam. Buruk ve takımı kendi maçlarına baksınlar, önde olan değil arkadakinin telaşıdır yetişmek… Maçın adamı ilk yarıda 1-0 iken karşı karşıya kurtaran, ikinci yarıda da 3 pozisyonu engelleyen Uğurcan ve iyi futbolunu golle süsleyen Lemina...

MUSTAFA ÇULCU - ALPER AKARSU MAÇTAN İYİ ÇIKTI Galatasaray, atletizmi yüksek oyuncuların arasına İlkay ve Sane gibi iki oyun aklını yerleştirerek direkt galibiyet için çıktığı maçta erken bulduğu gollerle öne geçti. Üçlü savunma yapan Göztepe geçişle çıktığında, savunmasının arkasında derin, özellikle sağ kanatta geniş boşluklar bıraktı. Sallai bu bölgeyi etkili kullandı. Biri duran toptan olmak üzere iki gol de bu kanattan geldi. İlk golün sahibi Barış Alper, santrforda çok iyiydi. Galatasaray ilk yarıda istekli, ritimli pas trafiği ve iyi futbol ile oyunun kontrolünü elinde tuttu. İkinci yarı sahada bambaşka bir Göztepe vardı. Özellikle 45-70 arasında oyun Uğurcan ile Göztepe hücumcuları arasında geçti. Uğurcan kalesinde devleşti. Göztepe'nin yüksek baskılı oynadığı anlarda Galatasaray kornerden üçüncü golü bulunca rahatladı ve kazandı. Hakem Alper Akarsu, fiziksel ve zihinsel olarak kendince maça bir hazırlık yapmış. Maçı nasıl yöneteceğini kafasında planlamış. Ancak eksiklikleri ve acemilikleri olduğu görüldü. Sakin duruşu artısıydı. Bazı basit temaslara çaldığı fauller kabul görmedi. Saçma sapan kart göstermeden maç tamamlama arzusu ise çağdaş değildi. O hakemlik anlayışı 70'li, 80'li yıllarda kaldı. Yıl 2026 Alper Akarsu kardeşim! Maçta hakemi zora sokacak spesifik pozisyon yoktu. Bazı hatalarına rağmen maçtan iyi çıktı. AHMET ÇAKAR - MUCİZE GEREK Galatasaray dün gece işi büyük oranda bitirdi… Göztepe kağıt üzerinde korkulan bir deplasmandı ama ilk yarıya baktığımızda korku, tempo ve rekabet adına dağ fare doğurdu. İlk devre Galatasaray çok iyi oynadı. İki gol buldu, birkaç pozisyondan da yararlanamadı. İlk gol Barış'ın mükemmel kafasından geldi. Tam bir golcü kafası… Ardından da İlkay, ortalayayım derken top Göztepeli oyuncuya çarpıp yükselip kendi kalesine gol oldu. İlk 45 dakikada Galatasaray güle oynaya 3 puanı aldı diyorduk ki ikinci yarıda her şey değişiverdi. Göztepe golü buldu ve ardından da dalga dalga gelmeye başladı. 2-1'den sonra kaçırdıkları bir pozisyon var ki inanılır gibi değil. Göztepeli forvet arka direkte tamamlasa sonuç çok farklı olurdu. İmdada Lemina'nın golü yetişti. Belki de her şeyi bitiren de o kafa golü oldu. Kornerden gelen topa, Lemina bomboş vurdu ve işi bitirdi.

Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu daha rahat oynuyor. Türkiye Kupası hariç haftada bir maç oynayacaklar. Puan farkı 4 ve çok az karşılaşma kaldı. Kağıt üzerinde hakem için zor maçtı ama pek öyle olmadı. Bir-iki faul ve kart hatasına rağmen Alper Akarsu için kötü bir yönetim sergiledi diyemem. Bilakis sakin ve objektifti. Galatasaray'ın bundan sonraki deplasmanlarına baktığımızda belki Samsun maçı zor görünebilir ama en zor karşılaşmaları, içeride oynayacakları Fenerbahçe derbisi olacak. Zaten o maçlara Osimhen yetişmiş olur ve artık Galatasaray'ın bundan sonra şampiyonluğu kaybetmesi mucizelere bağlı.