Galatasaray Göztepe'yi 3 golle geçti! Zirvede fark 4'e çıktı
Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İki sarı-kırmızılı ekibin kıyasıya mücadelesinde sahadan üç puanla ayrılan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Bu galibiyetle birlikte Cimbom zirve yarışında en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4’e çıkarttı.
İLK YARI
5. dakikada sol kanattan Sane'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan'a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis'in üzerinden filelerle buluştu. 0-2
31. dakikada Sane'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Sallai, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, Lis'in solundan yandan dışarı çıktı.
40. dakikada Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda uzun gönderilen topu rakip ceza alanı önünde kontrol eden Sallai, ceza sahasına girerek sağ alt köşeye sert vurdu. Kaleci Lis'in son anda meşin yuvarlağı çeldi.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Miroshi'nin ortasında penaltı noktası önünde Juan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
56. dakikada sağ kanattan Miroshi'nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni'nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
75. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3
İŞTE İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Godoi, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Asprilla, Sallai, Sane, Barış Alper.