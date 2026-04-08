Galatasaray Göztepe'yi 3 golle geçti! Zirvede fark 4'e çıktı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 09:51 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 22:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İki sarı-kırmızılı ekibin kıyasıya mücadelesinde sahadan üç puanla ayrılan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Bu galibiyetle birlikte Cimbom zirve yarışında en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4’e çıkarttı.