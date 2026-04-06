Penaltı kararı doğru mu? Yasin Kol'a eleştiri: Fenerbahçe'yi yarışta tuttular

Sarı lacivertliler son saniyede penaltıdan bulduğu golle karşılaşmayı kazandı

Spor yazarları hakem Yasin Kol'u eleştiri yağmuruna tutarken Fenerbahçe'nin kritik galibiyetini yorumladı...

FATİH DOĞAN - HAKEM KARARIYLA YENİLDİ

Büyük derbilerin özel oyuncuları olur. Yıldızlaşırlar ve olağan akışı değiştirirler. Fenerbahçe'nin olası puan kaybında şampiyonlukta büyük yara alacağı, gerilimi yüksek bir derbide Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam anlamıyla gecenin yıldızıydı. Bir değil, iki değil, 3 karşı karşıya 4 net gol pozisyonu çıkardı. Ancak uzatmalarda gelen hakem Yasin Kol'un verdiği ve VAR'da onaylanan penaltı kararıyla Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş adına ilk yarı bizce istediği gibi gitti. Güçlü orta saha, 2 net gol pozisyonu ve dengeli ataklar deplasmanda iyi bir başlangıç hikâyesiydi. İkinci yarının başında; travma geçiren Murillo'nun çıkması sonrası yerine giren Gökhan Sazdağı'nın defasın dengesini bozan uyumsuzluğu öne çıktı. Gökhan'ın aşırmayla kendi kalesine golü, Yasin Kol ve VAR'ın haklı ofsayt kararıyla iptal edilmesi, ikinci yarının daha gergin ve olaylı geçeceğinin sinyalini verdi. Gökhan'ın ani girişi ve ilk yaşadığı pozisyon hem kendinin hem de savunma hattının dengesini bozdu. Pasında Emmanuel Agbadou'nun hatasında mutlak golü önleyen Ersin Destanoğlu'nun yıldızlaşmaya başladığı anlardı. Sonuçtan bağımsız Kerem Aktürkoğlu'nun karşıya gol vuruşunu da çıkaran Ersin, bana göre derbinin tam anlamıyla yıldızı oldu. Ancak sonucu Ersin Destanoğlu'nun etkileyici kurtarışları değil, uzatmalarda orta hakem Yasin Kol ve VAR'ın penaltı kararı belirledi. Pozisyonda topa ilk temas ve vuran Agbadou… Topa müdahaleden önce temas-darbe var mı? Verdiler desem o an pozisyon dışarıda…

Maça hakem Yasin Kol'un verdiği penaltı pozisyonu damga vurdu

MURAT ÖZBOSTAN - PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

Kadıköy'deki derbi, kalite açısından zirve olmasa da duygu ve gerilim seviyesiyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir karşılaşmaya dönüştü. İki takımın da sahaya koyduğu iyi niyet ve mücadele tartışılmazdı. Ancak futbolun acımasız gerçeği ortaya çıktı: Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmiyor. Maçın kırılma anı, uzatma dakikalarında geldi. Çok tartışmalı bir penaltı kararıyla Fenerbahçe adeta hayata tutundu. O an yalnızca bir gol değil, belki de sezonun kaderi yazıldı. Çünkü aksi bir senaryoda sarı-lacivertliler için psikolojik fırtına başlayabilirdi. Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda orta sahada Kante ve Guendouzi üzerinden kurduğu baskıyla oyunu kontrol etmeye çalıştı. Ancak topu üçüncü bölgeye taşırken yaşanan üretkenlik sorunu ve bitiricilik eksikliği dikkat çekiciydi. Buna karşın savunma disiplinleri üst düzeydi. 2. yarıda ise risk alan, daha çok isteyen bir Fenerbahçe izledik. Karşı cephede Beşiktaş vardı. Siyah-beyazlılar son derece kompakt, planlı ve sabırlı bir savunma ortaya koydu. Maç boyunca rakibine alan vermemeye çalıştılar, geçiş fırsatlarını kolladılar. Ancak hücumda başarılı değildi. Ersin ayrı bir parantezi hak ediyor. 25 yaşındaki kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını uzun süre ayakta tuttu ve derbinin en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sergen Yalçın'ın tercih ettiği oyun planı, "Önce kaybetmeyelim" üzerine kuruluydu. Nitekim bu plan büyük ölçüde işledi de. Ancak Kadıköy gibi bir deplasmanda, bu kadar sınırlı hücum tehdidiyle puan çıkarmak her zaman ince bir ipin üzerinde yürümek gibidir. O ip, uzatma dakikalarında koptu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yalnızca bir derbi kazanmadı; şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de eline geçirdi. Beşiktaş cephesinde ise kaçan bir fırsat var. Ancak şunu da teslim etmek gerekir: Siyah-beyazlılar bu maçı kaybetmeyi hak eden bir oyun oynamadı. Artık sahnede üç büyük aday var: Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Yarış kızıştı, hata payı minimuma indi. Bundan sonrası sadece futbol değil; karakter, dayanıklılık ve kriz yönetimi meselesi olacak. Derbiler bazen sadece üç puan değildir. Bu maç da onlardan biriydi.

GÜRCAN BİLGİÇ - ZİRVE YARIŞI YENİDEN BAŞLADI

Neresinden anlatmaya başlayacağını bilemediğimiz bir maç. Herkes uzatmalarda gelen penaltı kararını konuşacaktır. Biz de oradan başlayalım; Agbadou topa müdahale etmedenönce Nene'ye değiyor. Dolayısı ileVAR devreye giremez. Aksi yorum varsa penaltı değil. Seyredin; karar verin. Sonrasında sahaya çıkan Fenerbahçe takımı. 11 yabancı var sahada, hem de bir derbide. Bir de kırılma maçı. Aynısını geçen sene Mourinho Galatasaray maçında yapmıştı. Türk oyuncuların bu maçları algılaması, sorumluluk alma istekleri, sahaya getirdikleri enerji hep farklı olmuştur. Böyle bir artı değerden vazgeçtiTedesco. Genç bir takım var sahada. Onları Skriniar, Talisca ve Asensio yönetiyor. Takımın beyni sakatlandı,çıktı. Kontrol yine sende. Ama uzatmalarla son 30'u Talisca'sız oynamaya karar vermek, sahadaki gençlerin acemiliğinin de üstüne çıkan bir karar. İlk hamlede yanlış yaptı aslında. Asensio çıkarken girmeliydi Cherif. Çünkü Talisca'nın en verimli olduğu pozisyon forvet arkası. Madem "verileri"değerlendirip, karar veriyorsun,bu ayrıntı neden sürekliertelemede.

Tedesco'ya yükleniyoruz ama dört karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi, üç oyuncu. İlki 28. saniyedeydi. Şimdi "Hoca ne yapsın?" dersek,haksız mıyız?

Galatasaray ile puan farkı bire indi, Trabzonspor ile soluk soluğa devam ediyorlar. Lig yeniden başladı. Üç takım da hakemlerden şikâyet ediyor. Bizi zor haftalar bekliyor.

Spor yazarları Kol'un kararlarını sert bir dille eleştirdi

MUSTAFA ÇULCU - YAZIK, BÖYLE PENALTI OLMAZ

Fenerbahçe, oyuna coşkulu ve etkili ön alan baskısıyla girdi. Beşiktaş ise kontratak futbolu ile daha net pozisyonlar buldu. Siyah-beyazlılar, savunmadan satranç oynar gibi pas trafiği ile çıkarak hücum aksiyonları geliştirdi. Asensio sakatlanıp yerine Fred girince Fenerbahçe bir süre oyun akışında şaşkınlık yaşadı ancak çabuk toparlandı, kanatlardan etkili oldu. Beşiktaş da travmadan dolayı zorunlu Murillo-Gökhan Fenerbahçe de ise Talisca-Cherif, Musaba-Kerem değişiklikleri geldi. Siyah-beyazlılar, Rashica ve Cengiz'i oyuna alarak dinamizm kattı, geçişlerle gol aradı ancak aynı şekilde geçişler ile kalesinde tehlikeler yaşadı. Kaleci Ersin kurtarışlarıyla gecenin yıldızıydı. Uzatmalarda hakemin hatalı yorumu ile gelen penaltı Fenerbahçe'yi ipten aldı. Yasin Kol ataması son derece riskli hatta hatalı olmasına rağmen takımların hakem için olumlu bakış ve demeçleri oyunun gerginlik eşiğini düşürmüş, güven ve sakinlik getirmiş. Bu ılımlı atmosfer hakemin işini kolaylaştırdı. İlk yarıyı 15 faul, 1 sarı ile iyi tamamladı. Kaleci Ersin'e gösterdiği kartı kişiliği ile önleyebilirdi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi asisti yapan Guendouzi ofsayt, iptal doğru. VAR'ı dikkatinden dolayı kutlarım. 68'de Beşiktaş penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Oyunu bozan eylemleri sonrası nihayet 78'de Rıdvan'a 80'de Oosterwolde'ye doğru sarılar çıktı. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi.

AHMET ÇAKAR - FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTULAR

Türk futbolu kirlidir, Türk hakemleri güvenilmez tetikçilerdir… Dün gece de öyle oldu. 90+9+'da tam maç biterken uydurma bir penaltıyla Fenerbahçe yarışta tutuldu. Böyle penaltı olmaz… Agbadou hamlesini yapıyor, topa dokunuyor hakem utanmadan penaltı veriyor. VAR'daki hakemin bu penaltıyı iptal ettirmemesinin yegane temeli kötü niyet olabilir. Amaç Fenerbahçe yarışta kalsın. Oysa ki maç boyunca Fenerbahçe 4-5 net pozisyon kaçırdı ama son dakikada hakemin ölümcül kararıyla ancak maçı kazanabildiler. Bu iş böyle gitmez. Gitmemeli… Şu pozisyona penaltı diyen biri varsa tüm hakemlik geçmişimi çöpe atmaya hazırım. Baktığımızda en az 4 yüzde yüz gol pozisyonunu çok kötü vuruşlarla gol yapamayan bir Fenerbahçe var. Tabi Ersin mi müthiş kurtardı, yoksa kötü mü vurdular bu tartışılır. Kerem'in kaçırdığı inanılır gibi değil. Cherif iki tane kaçırdı onlar da inanılır gibi değil. Maçın başında Dorgeles Nene kaçırdı, penaltıdan daha kolay bir pozisyondu. Bu kadar kaçırırsan şampiyon da olamazsın, belki de ikinci bile olamazsın. Üstelik N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi mükemmel oynadılar. Çok koştular, pozisyon ürettiler ama gol yok. Devre arası üç golcüsünü satıp, Sidiki Cherif'e 20 milyon Euro vermek müthiş bir futbol aklı olsa gerek. Sonuçta baktığımızda kötü oynayan, sürekli hata yapan Beşiktaş…. Çok koşan bir Fenerbahçe… Siz bu satırları okurken Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarı öfke içinde ben ise Türk hakemler-i ne artık kriminal gözle bakıyorum.