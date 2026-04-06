Lucescu için korkutan iddia: Beyin ölümü gerçekleşti

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

29 MART'TA HASTANEYE KALDIRILDI

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

ROMANYA BASINI: BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Romanya medyası, Lucescu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etti. Deneyimli teknik direktörün yaşam destek ünitesine bağlı olarak nefes almaya devam ettiği ve ailesinin vereceği kararın beklendiği aktarıldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, futbol dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.