Lucescu için korkutan iddia: Beyin ölümü gerçekleşti
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalp ritim bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. 29 Mart’tan beri tedavi gören 80 yaşındaki Lucescu’nun durumunun ağırlaştığı ve beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Romanya basınının Lucescu için ailesinin kararının beklendiğini yazdı.
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
RİTİM BOZUKLUĞU SONRASI TEDAVİYE YANIT VERMEDİ
Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.
29 MART'TA HASTANEYE KALDIRILDI
Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.
ROMANYA BASINI: BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Romanya medyası, Lucescu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etti. Deneyimli teknik direktörün yaşam destek ünitesine bağlı olarak nefes almaya devam ettiği ve ailesinin vereceği kararın beklendiği aktarıldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, futbol dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.
YOLLAR AYRILMIŞTI
Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada "Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun yaptığı tüm çalışmalar ve Romanya'yı uluslararası futbolda temsil etme biçimi için takdirlerini ifade ediyor." denildi.