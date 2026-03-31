Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz bir anda yere yığıldı

Hırvatistan-Türkiye U21 maçında her şey normal seyrinde devam ederken, bir anda tüm bakışlar yedek kulübesine çevrildi.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.

Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.

MAÇ DURDURULDU! OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Karşılaşma sırasında yaşanan sağlık sorununun ardından hakem oyunu durdurarak iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Saha kenarında ilk müdahalesi yapılan Egemen Korkmaz, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN SEVİNDİREN HABER

Hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil seyrettiği bildirildi.