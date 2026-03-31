Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz bir anda yere yığıldı
Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hırvatistan-Türkiye U21 maçında her şey normal seyrinde devam ederken, bir anda tüm bakışlar yedek kulübesine çevrildi.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.
Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı.
MAÇ DURDURULDU! OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ
Karşılaşma sırasında yaşanan sağlık sorununun ardından hakem oyunu durdurarak iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Saha kenarında ilk müdahalesi yapılan Egemen Korkmaz, acil olarak hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDEN SEVİNDİREN HABER
Hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil seyrettiği bildirildi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesabı üzerinden Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.
Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
4 BÜYÜKLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Yaşanan sağlık sorununun ardından 4 büyük Türk futbol kulüpleri, Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Geçmiş olsun Egemen Korkmaz;
"U21 Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın, karşılaşma sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."