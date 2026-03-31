CANLI YAYIN

Millilerimiz Dünya Kupası için sahada! Kosova-Türkiye muhtemel 11'ler

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde TSİ 21.45’te Fadil Vokrri Stadyumu’nda Kosova ile karşılaşacak. Millilerimiz bu karşılaşmayı kazanması durumunda Dünya Kupası biletini cebine koyacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

MUHTEMEL 11'LER

KOSOVA: Muric, Hajrizi, Hajdari, Dellova, Vojvoda, Gallapeni , Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Muriq

TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Mert, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

SAAT 21.45'TE HAYAT DURACAK

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek. Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

GALİP AYRILANA DÜNYA KUPASI BİLETİ

Ay-yıldızlılar, yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

3 MAÇI DA TÜRKİYE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile bugüne kadar 2'si resmi, 1'i de dostluk maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, söz konusu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İki takım arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi değerlendirmeye alınmadı.

24 YILLIK HASRET BİTECEK Mİ?

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, Kosova'yı geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazandı fakat 2 kez gitti. Milliler, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.

Ay-yıldızlılar, FIFA Dünya Kupası'na giderse D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.

MİLLİLERİN 649. MÜSABAKASI

Milliler, 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 256 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 896 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

MONTELLA 31. MAÇINDA

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 23'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 30 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

VOKRRI FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ

Karşılaşmanın oynanacağı stadyumun adı, Türkiye'de de oynamış Kosovalı eski futbolcu Fadil Vokrri'ye ait. Vokrri, 1990-1992 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giymişti. Fadil Vokrri, 2018 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER

Kosova'nın kadrosunda birçok tanıdık isim bulunuyor. Kosova'da Beşiktaş'tan Milot Rashica, Corendon Alanyaspor'dan da Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti forma giyiyor. Takımda ayrıca bir dönem Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor oynayan Vedat Muriqi de yer alıyor.
Kosova Milli Takımı'nı Teknik Direktör Franco Foda çalıştırıyor.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

ADAY KADROMUZ

  • Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
  • Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
  • Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın