Dünya Kupası yolunda son adım! Kosova maçının hakemi açıklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıkacağı play-off finalindeki kader maçının hakemi belli oldu. Ay-Yıldızlı ekibimizin Kosova ile yapacağı bu dev randevuda, İngiltere Futbol Federasyonu’nun en tecrübeli isimlerinden Michael Oliver görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.