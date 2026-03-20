Konferans Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 01:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu. Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg tur atladı. Temsilcimiz Samsunspor ise, deplasmanda Rayo Vallecano’yu 1-0 yense de toplam skorda 3-2 geride kalarak turnuvaya veda etti.