İspanya'da kazandık ama yetmedi! Samsunspor Konferans Ligi’ne veda etti
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano’ya konuk olan temsilcimiz Samsunspor, ilk maçı 3-1 kaybettiği mücadelede rövanşı 1-0 yense de toplam skorda 3-2 geride kalarak turnuvaya veda etti. İşte maçta yaşananlar...
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçı 3-1 kaybettiği Rayo Vallecano ile rövanşta karşılaştı.
İspanya'daki mücadeleden 1-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar, toplam skorda 3-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Samsunspor'un tek golü 65. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.
Rayo Vallecano, çeyrek finalde Yunan ekibi AEK ile eşleşti. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ise 90+3. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada defansın uzaklaştırdığı topta penaltı noktası üzerinden Alvaro Garcia'nın vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.
9. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giren De Frutos'un şutunda kaleci Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
13. dakikada Ndiaye'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Ciss'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan De Frutos'un şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
45. dakikada ceza sahası cephesinden Unai Lopez'in şutunda top kalenin üstünden az farkla auta gitti.
45+2. dakikada ceza sahasında seken topu önünde bulan Mouandilmadji'nin vuruşunda top direğin solundan az farkla dışarı gitti.