Fenerbahçe-Gaziantep maçı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. İki takım arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de 4-0 kazanan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası galibiyetle toparlanmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, saat 20.00'de evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 9. basamakta yer alıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Cherif
Gaziantep FK: Mustafa, Perez, Mujakic, Melih, Bayo, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip, Yusuf, Maxim..
LİGDE 14. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11'e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.
SON 11 MAÇA KANARYA İMZASI
Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.
BU SEZON 3. KEZ
İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep'in ev sahipliğinde Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Fenerbahçe, milli maçlar için verilecek araya galibiyetle girmeyi hedefliyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco'nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanırken, 7 puan kaybetti.
DERBİ ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Gaziantep FK mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde milli maç arası sonrası oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
ANTEP'TE 8 EKSİK VAR
Gaziantep ekibinde, Fenerbahçe maçı öncesinde 5 oyuncunun sakatlığı, 3 oyuncunun ise kart cezalısı durumda olması dikkati çekiyor.
Tedavileri devam eden Salem M'Bakata, Ali Mevran Ablak, Draguș, Nihad Mujakic ve Kevin Rodrigues'ten yararlanamayacak teknik direktör Burak Yılmaz, kart cezalısı Christopher Lungoyi, Nazım Sangare ve Arda Kızıldağ'a da Fenerbahçe maçında forma veremeyecek.
Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Tayyip Talha Sanuç ise bu maçta hocasından forma bekleyecek.
Güneydoğu temsilcisinde, kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.