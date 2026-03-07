Dolmabahçe'de nefes kesecek derbi | Beşiktaş-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise eksik oyuncu bulunmuyor. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda Salih Uçan, sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart sınırında yer alıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Ligde sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 58 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Aslan'da hedef derbiden galip ayrılıp, şampiyonluk yolunda hata yapmamak.
KARTAL'DA İKİ EKSİK
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.
CİMBOM DERBİDE TAM KADRO
Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.