Dolmabahçe'de nefes kesecek derbi | Beşiktaş-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise eksik oyuncu bulunmuyor. Dev derbi öncesi siyah-beyazlılarda Salih Uçan, sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart sınırında yer alıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek (İHA)Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek (İHA)

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligde sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 58 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Aslan'da hedef derbiden galip ayrılıp, şampiyonluk yolunda hata yapmamak.

KARTAL'DA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmada taktik savaşları yaşanacak (İHA)Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmada taktik savaşları yaşanacak (İHA)

CİMBOM DERBİDE TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş'ta Salih Uçan kart görmesi durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak (AA)Beşiktaş'ta Salih Uçan kart görmesi durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak (AA)

KARTAL'DA SALİH CİMBOM'DA ABDÜLKERİM VE EREN CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, yarınki derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sınırda (AA)Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sınırda (AA)

BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

Beşiktaş'ta Oh attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu (İHA)Beşiktaş'ta Oh attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu (İHA)

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU ORKUN KÖKÇÜ VE OH

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu.

Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

Aslan'da gol umudu olarak her zaman olduğu gibi gözler Osimhen'de olacak (İHA)Aslan'da gol umudu olarak her zaman olduğu gibi gözler Osimhen'de olacak (İHA)

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.

Galatasaray’a Liverpool maçı öncesi seyirci yasağı cezasıGalatasaray’a Liverpool maçı öncesi seyirci yasağı cezasıGALATASARAY’A LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ SEYİRCİ YASAĞI CEZASI

