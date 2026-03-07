Dolmabahçe'de nefes kesecek derbi | Beşiktaş-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Beşiktaş'ta Salih Uçan kart görmesi durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak (AA) KARTAL'DA SALİH CİMBOM'DA ABDÜLKERİM VE EREN CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak. Sarı-kırmızılı ekipte ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, yarınki derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sınırda (AA) BEŞİKTAŞ, "DOLMABAHÇE"DE ÜSTÜN Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu. Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Beşiktaş'ta Oh attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu (İHA) BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU ORKUN KÖKÇÜ VE OH Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak. Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti. Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu. Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.