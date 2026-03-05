A Haber'de ZTK heyecanı! Antalyaspor-Samsunspor maçı

İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE

Ev sahibi Antalyaspor'da teknik heyet, ligdeki yoğun fikstürü de düşünerek bu maçta daha çok genç ve rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahada olmayı planlıyor. Grupta iddiaları kalmasa da taraftarı önünde iyi bir futbol sergilemek öncelikli hedefleri olacak. Konuk ekip Samsunspor cephesinde ise işler bir hayli yolunda; Konyaspor ile zirve yarışı veren Karadeniz ekibi, averaj avantajını koruyarak liderlik koltuğunu bırakmamak niyetinde. Sakatlıkları bulunan bazı as oyuncuların dinlendirilmesi beklense de Samsunspor'un geniş ve formda kadrosu maçın mutlak favorisi olarak öne çıkıyor.