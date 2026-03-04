Kanarya kupada kazanmanın peşinde: İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler bu kritik maçı ahaber.com.tr ve A Haber Youtube kanalından izleyebilecek.

Sarı lacivertlilerin çeyrek finale çıkmak için rakibini yenmesi gerekiyor (İHA)

KANARYA ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK'yı ise yendi. Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, mücadelede galibiyet alması durumunda çeyrek finale yükselecek. Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan 'en iyi üçüncüler' netlik kazanacak.



KUPADA 4. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2003'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın kupada attığı 9 gole, güney temsilcisi 1 golle karşılık verdi.