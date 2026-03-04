Beşiktaş-Çaykur Rizespor ZTK maçı A Haber'de! İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kritik mücadele A Haber’den, ayrıca ahaber.com.tr ve A Haber YouTube kanalından canlı yayınlanacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Beşiktaş, 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
KRİTİK MAÇ A HABER'DE
Karşılaşma A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler bu kritik maçı ahaber.com.tr ve A Haber Youtube kanalından izleyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Vasquez, Gökhan, Djalo, Yasin, Rıdvan, Rashica, Ndidi, Salih, Orkun, Jota, Oh.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Mebude, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU
Siyah-beyazlılar, grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu aldığı 7 puanla lider konumda bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonrası topladığı 4 puanla 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, kupada bu sezon Fenerbahçe'yi 2-1, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederken Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK'yı 5-2 mağlup ederken Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybetti. Doğu Karadeniz temsilcisi, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile 1-1 berabere kaldı.
EKSİKLER
Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.
SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi. Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.
KUPADAKİ 9. RANDEVU
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.
Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.
SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.
Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİYİ KORUMAK
Süper Lig'de hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.
Süper Lig'de 11. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.