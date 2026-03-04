Fenerbahçe'den Gaziantep'te gövde gösterisi! Kanarya deplasmanda turladı
Turkuvaz Medya Grubu’nun yayıncılığını üstlendiği ve ATV'nin naklen, şifresiz ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi. İşte mücadelede yaşananlar…
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kanarya 4-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 33. dakikada Musaba, 52. dakikada Cherif, 79. dakikada Nene ve 86. dakikada Brown'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Fenerbahçe, C Grubu'nu 2. sırada tamamladı. 6 puanda kalan Gaziantep FK ise grubu 4. sırada bitirdi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu Sorescu sağ çaprazdan ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
15. dakikada Fred'in pasıyla ceza yayı gerisi sol tarafında topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
22. dakikada Kerem'in ceza yayı üzerinden kafa pasını alan Mert Müldür'ün meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
33. dakikada Kerem'in kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı, tekrar Kerem'in ortasında karambolde seken topu Musaba tamamladı. 0-1