Fenerbahçe'den Gaziantep'te gövde gösterisi! Kanarya deplasmanda turladı

Fenerbahçe'den Gaziantep'te gövde gösterisi! Kanarya deplasmanda turladı

Turkuvaz Medya Grubu’nun yayıncılığını üstlendiği ve ATV'nin naklen, şifresiz ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi. İşte mücadelede yaşananlar…

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kanarya 4-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 33. dakikada Musaba, 52. dakikada Cherif, 79. dakikada Nene ve 86. dakikada Brown'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Fenerbahçe, C Grubu'nu 2. sırada tamamladı. 6 puanda kalan Gaziantep FK ise grubu 4. sırada bitirdi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu Sorescu sağ çaprazdan ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

15. dakikada Fred'in pasıyla ceza yayı gerisi sol tarafında topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Kerem'in ceza yayı üzerinden kafa pasını alan Mert Müldür'ün meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

33. dakikada Kerem'in kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı, tekrar Kerem'in ortasında karambolde seken topu Musaba tamamladı. 0-1

37. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mert'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası sağında Kerem'in topuk pasını alan Musaba'nın yerden sert şutunda top kaleci Mustafa'dan döndü.

42. dakikada savunmanın hatalı pasını alan Cheriff, topu Kerem'e aktardı, Kerem'in tekrar pasını alan Cheriff'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

43. dakikada kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı gerisinden Guendouzi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin içeri çevirdiği topu savunmada son anda Yiğit Efe kornere çeldi.

49. dakikada Kerem'in topuk pasını alarak ceza sahasına giren Cheriff'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

52. dakikada Mert Müldür'ün savunma arkasına ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fred'in uzak köşeye plase vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasına ceza sahası dışından Sorescu'nun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu son anda çeldi.

78. dakikada sol kanattan hızlı şekilde ceza sahasına giren Archie Brown'un yerden pasında Nene kale önünde topu ağlara yolladı. 0-3

81. dakikada Sangare'nin sağ kanattan ortasını savunmadan sektikten sonra önünde bulan Camara ağlara gönderdi ancak öncesinde faul kararı verildi.

85. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın arka direğe yerden pasında Archie Brown topu filelere gönderdi. 0-4

STADYUM IŞIKLANDIRMASINDA SORUN

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak için kente ulaştı. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi.

Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunun giderilmesinin ardından 21.30'da başladı.

