CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

KRİTİK MAÇ ATV'DE

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler bu kritik maçı ahaber.com.tr'den takip edebilecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Nazım Sangare, Yusuf, Maxim, Rodrigues

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Levent, Fred, Kante, Musaba, Kerem, Cherif

STADYUM IŞIKLANDIRMASINDA SORUN

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak için kente ulaştı. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi.

Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunun giderilmesinin ardından 21.30'da başlayacak.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.