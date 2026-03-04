CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kritik mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KRİTİK MAÇ ATV'DE
Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler bu kritik maçı ahaber.com.tr'den takip edebilecek.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Nazım Sangare, Yusuf, Maxim, Rodrigues
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Levent, Fred, Kante, Musaba, Kerem, Cherif
STADYUM IŞIKLANDIRMASINDA SORUN
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak için kente ulaştı. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi.
Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunun giderilmesinin ardından 21.30'da başlayacak.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
KANARYA ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE
Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK'yı ise yendi. Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, mücadelede galibiyet alması durumunda çeyrek finale yükselecek. Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan 'en iyi üçüncüler' netlik kazanacak.
KUPADA 4. RANDEVU
Sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2003'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın kupada attığı 9 gole, güney temsilcisi 1 golle karşılık verdi.
SON 10 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı son 10 maçta da üstünlük kurdu. 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep'te oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazandı.