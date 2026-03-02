Süper Lig'in üç devine savaş kıskacında Tahran yolculuğu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan bölgesel gerilim, spor dünyasını da diken üstünde bırakıyor. Özellikle Katar gibi bölge ülkelerinin spor organizasyonlarını askıya aldığı bir dönemde, 27 Mart 2026'da Tahran’da oynanması planlanan İran - Nijerya hazırlık maçı büyük bir belirsizliğe sürüklenmiş durumda.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle spor organizasyonlarının geleceği de merak konusu oldu. Planlanan takvime göre Nijerya ile İran hazırlık maçında karşılaşacak. Aday kadroda Galatasaray'dan Osimhen, Beşiktaş'ta oynayan Ndidi ve Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu olması bekleniyor.

İRAN İLE HAZIRLIK MAÇI

Nijerya Milli Takımı, daha önce planlanan takvime göre 27 Mart'ta deplasmanda İran ile hazırlık maçına çıkacak. Nijerya Milli Takımı 31 Mart'ta ise Ürdün ile maç yapacak.

ENDİŞE YARATTI

Savaş sonrasında bölgede gerçekleşecek bu maçlar Beşiktaş ve Galatasaray taraftarında endişe yarattı. Sosyal medyada güvenlik konusuna ilişkin çok sayıda yorum paylaşıldı.

KATAR MAÇLARI ERTELEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında bölgedeki birçok futbol organizasyonuna ara verildi. Katar Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal düzeyde düzenlenen tüm müsabakaların ve organizasyonların "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada yeni programın daha sonra duyurulacağı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte ülke futbolunda tüm resmi faaliyetler belirsiz bir süre ertelenmiş oldu.