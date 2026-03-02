A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1’inci Tur C Grubu 4’üncü karşılaşmasında Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek 4'te4 yaptı ve ikinci tura çıkmayı garantiledi. Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ı yenerek adını bir üst tura yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı arayarak tebrik etti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İlk periyota etkili başlayan 12 Dev Adam özellikle Ömer Faruk Yurtseven'in etkili performansıyla farkı açtı. Periyotun ortaları karşılıklı sayılarla geçilirken periyotun sonlarında doğru A Milli Takım'da bu kez Tarık Biberovic'in üst üste üçlükleriyle farkı açtı ve periyot 28-21 sona erdi.

İkinci periyota da etkili bir giriş yapan Ay-yıldızlılar üst üste sayılarla farkı açtı. Periyotun ortalarında Ömer Faruk Yurtseven'in etkili performansı devam etti ve fark 15'e kadar yükseldi. Periyotun sonlarına doğru ise Sırbistan üst üste sayılarla farkı eritse de 12 Dev Adam devre arasında 48-44'lük skorla üstün girdi.

Üçüncü periyota etkili bir giriş yapan Sırbistan üst üste bulduğu sayılarla farkı 12'den dörde kadar düşürdü. Periyotun ortalarına doğru yeniden oyuna ağırlığını koyan 12 Dev Adam farkı yeniden açtı. Periyotun sonunda da üstünlüğü vermeyen Ay-yıldızlılar son periyota 76-63'lük skorla üstün girdi.

Son periyota etkili bir giriş yapan 12 Dev Adam bulduğu sayılarla farkı biraz daha açtı. Periyotun ortaları karşılıklı sayılarla geçilirken, periyotun sonlarına doğru A Milli Takım yeniden gaza bastı ve mücadeleden 94-86'lık skorla galip ayrıldı.

A Grubu'nda 4'te 4 yapan 12 Dev Adam adını bir üst tura yazdırırken, Sırbistan ise 2. mağlubiyetini aldı.

BAŞKAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ı yenerek adını bir üst tura yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı arayarak tebrik etti.