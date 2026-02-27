UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Samsunspor'un rakibi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna çıkan temsilcimiz Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İLK MAÇ SAHAMIZDA

Kura çekimlerini eski Portekizli kaleci Rui Patricio yaptı. Samsunspor'un bu turdaki rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

TARİHLER BELLİ OLDU



Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

TUR GEÇİLİRSE...



Samsunspor, bir üst tura çıkması durumunda Celje - AEK Atina maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Organizasyonda sezonun finali, 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak.



UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:



Samsunspor - Rayo Vallecano



Crystal Palace - AEK Larnaca



Lech Poznan - Shakhtar Donetsk



Celje - AEK Atina



AZ Alkmaar - Sparta Prag



Fiorentina - Rakow



Rijeka - Strasbourg



Sigma Olomouc - Mainz