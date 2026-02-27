CANLI | Türkiye - Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda üçüncü maçında Sırbistan deplasmanında sahaya çıkıyor. 12 Dev Adam, Belgrad’da güçlü rakibini yenerek grupta 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Grupta çıktığı ilk 2 maçı kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan karşısında yeni bir zaferi için Belgrad'da parkeye çıktı.

İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. Üçüncü sınavından da zaferle ayrılmak isteyen millilerimiz, Dünya Kupası'nda yer almak için bu kritik virajı aşmak zorunda.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı. Kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA OYNANACAK

C Grubu'ndaki iki maçlık periyodun ikinci ayağı ise 2 Mart Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Türkiye - Sırbistan rövanşı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak. Belgrad'daki sonuç, İstanbul'daki karşılaşma öncesinde belirleyici olacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)