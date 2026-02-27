12 Dev Adam Sırbistan’ı devirdi! A Millilerimiz yoluna kayıpsız devam ediyor
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun 3. haftasında deplasmanda Sırbistan’a konuk oldu. Zorlu mücadelede parkeden 82-78 galip ayrılan 12 Dev Adam, grupta 3’te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.
Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Hall'de oynanan karşılaşmada A Milli Takım, "Metecan Birsen, Ercan Osmani, Tarık Biberoviç, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman" ilk beşiyle parkeye çıktı.
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı ve takımın başında 3'üncü maçına çıktığı ev sahibi Sırbistan ise, "Stefan Miljenovic, Nikola Kalinic, Ognjen Dobric, Nikola Tanaskovic, Luka Mitrovic" ilk beşiyle karşılaşmaya başladı.
Maça Cedi Osman'nın serbest atıştan kazandığı 3 sayıyla başlayan ve özellikle pota altında etkili savunma yapan Ayyıldızlılar maçın ilk dört buçuk dakikasında rakibine sayı şansı tanımadı.
İlk periyodun bitimine 5.50 dakika kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle A Milli Takım 10-0'lık skorla farkı çift hanelere taşıdı. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan ev sahibi takım çeyreğin bitimine 2.42 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-12. Rakibine Cedi Osman'ın art arda gelen 2 basketi ve Onuralp Bitim'in'in 3 sayılık basketiyle cevap veren Milliler farkı 9 sayıya taşıdı: 11-20. Milliler, Ercan'ın son saniyedeki pota altı basketiyle ilk periyodu 22-13 önde bitirdi.
İkinci periyoda Dejan Davidovac'ın basketiyle başlayan Sırbistan art arda bulduğu pota altı basketlerle farkı eritmeye başladı. Dış şutlarla etkili olmaya çalışan ve farkı koruyan A Milli Takım son 2 dakikaya girilirken Ercan Osmani'nin basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 31-41. İlk yarının son dakikalarında uzunları Ercan ve Sertaç'la sayılar bulan Ayyıldızlılar, Şehmus'un kazandırdığı faulden bulduğu sayıyla soyunma odasına 15 sayı farkla 46-31 önde gitti.