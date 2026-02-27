12 Dev Adam Sırbistan’ı devirdi! A Millilerimiz yoluna kayıpsız devam ediyor

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı ve takımın başında 3'üncü maçına çıktığı ev sahibi Sırbistan ise, "Stefan Miljenovic, Nikola Kalinic, Ognjen Dobric, Nikola Tanaskovic, Luka Mitrovic" ilk beşiyle karşılaşmaya başladı.

Maça Cedi Osman'nın serbest atıştan kazandığı 3 sayıyla başlayan ve özellikle pota altında etkili savunma yapan Ayyıldızlılar maçın ilk dört buçuk dakikasında rakibine sayı şansı tanımadı.

İlk periyodun bitimine 5.50 dakika kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle A Milli Takım 10-0'lık skorla farkı çift hanelere taşıdı. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan ev sahibi takım çeyreğin bitimine 2.42 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-12. Rakibine Cedi Osman'ın art arda gelen 2 basketi ve Onuralp Bitim'in'in 3 sayılık basketiyle cevap veren Milliler farkı 9 sayıya taşıdı: 11-20. Milliler, Ercan'ın son saniyedeki pota altı basketiyle ilk periyodu 22-13 önde bitirdi.