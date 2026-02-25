Aslan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 peşinde! Galatasaray Juventus deplasmanında

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı. Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak (İHA)



8. RANDEVU

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.



İTALYA DEPLASMANINDA GALİBİYETİMİZ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına ayrıca bu alanda ilk galibiyet için de çıkacak. Cimbom, dış sahada İtalyan ekipleriyle oynadığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.