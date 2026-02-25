Aslan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 peşinde! Galatasaray Juventus deplasmanında
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında TSİ 23.00’te deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar; her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı mağlubiyette tur atlayacak. Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart sınırında bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray TSİ 23.00'te deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya.
İŞTE İLK 11'LERİ
Juventus:Perrin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Kalulu, Thuram, Mckennie, David
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Torreira, Abdülklerim, Osimhen, Barış Alper, Lang, Lemina
ASLAN TURU NASIL GEÇER?
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı. Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.
Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.
Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
8. RANDEVU
Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
İTALYA DEPLASMANINDA GALİBİYETİMİZ YOK
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına ayrıca bu alanda ilk galibiyet için de çıkacak. Cimbom, dış sahada İtalyan ekipleriyle oynadığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
İTALYANLARLA 27 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 27 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakiplerini 9 kez mağlup ederken, 8 defa da yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan, İtalyan ekiplerine karşı 37 gol kaydederken, 40 gol yedi.
EN SON 2013-2014 SEZONUNDA SON 16'YA KALDI
Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu alması halinde yoluna son 16 turunda devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Aslan, o sezon son 16'da İngiliz takımı Chelsea ile eşleşirken, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.