Tartışma yaratan pozisyonun VAR kayıtlarını TFF açıkladı! İşte hakemler arasında geçen diyaloglar

TFF, Süper Lig’in 23. haftasına ait VAR kayıtlarını açıkladı. Konyaspor-Galatasaray maçında iptal edilen golle ilgili hakem ile VAR arasındaki diyaloglar kamuoyuyla paylaşıldı. İşte hakemler arasından yaşanan o konuşmalar...

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 49. dakikasında sarı-kırmızılı ekip gol sevinci yaşadı. Lang'ın pasında savunma arkasına sarkan Boey'in vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'den dönen topu Sane tamamlayarak ağlara gönderdi.

ASLAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Pozisyonun ardından Konyasporlu futbolcular hakeme itiraz etti. Kenar yönetiminden bir isim de tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi. Yaklaşık üç dakika süren incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karar sonrası bu kez Galatasaray cephesinden itiraz yükseldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, VAR incelemesinin ardından verilen iptal kararına tepki göstermişti.

Mücadelenin ardından gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun haftalık olarak paylaştığı VAR kayıtlarına çevrilmişti. Beklenen video yayımlandı.

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından müsabakalara ait VAR görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. İptal edilen gole ilişkin hakem konuşmaları da böylece ortaya çıktı.

İŞTE O KONUŞMALAR

İşte saha hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Davut Çelik arasında geçen diyaloglar:

VAR Hakemi: Atilla Hocam VAR konuşuyor. Potansiyel ofsayt ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum, etkiyi göstereceğim.

Atilla Karaoğlan (Hakem): Tamam.

VAR Hakemi: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

Atilla Karaoğlan (Hakem): Tamam.

VAR Hakemi: Evet burada 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun, doğru mu?

Atilla Karaoğlan (Hakem): Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.

VAR Hakemi: Tamam.

Atilla Karaoğlan (Hakem): Gördüm. 93 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda, rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Bundan dolayı golü iptal ediyorum, ofsaytla başlıyorum.

VAR Hakemi: Doğrudur. Tamamdır.

