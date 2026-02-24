Tartışma yaratan pozisyonun VAR kayıtlarını TFF açıkladı! İşte hakemler arasında geçen diyaloglar
TFF, Süper Lig’in 23. haftasına ait VAR kayıtlarını açıkladı. Konyaspor-Galatasaray maçında iptal edilen golle ilgili hakem ile VAR arasındaki diyaloglar kamuoyuyla paylaşıldı. İşte hakemler arasından yaşanan o konuşmalar...
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 49. dakikasında sarı-kırmızılı ekip gol sevinci yaşadı. Lang'ın pasında savunma arkasına sarkan Boey'in vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü'den dönen topu Sane tamamlayarak ağlara gönderdi.
ASLAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Pozisyonun ardından Konyasporlu futbolcular hakeme itiraz etti. Kenar yönetiminden bir isim de tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi. Yaklaşık üç dakika süren incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.