Tartışma yaratan pozisyonun VAR kayıtlarını TFF açıkladı! İşte hakemler arasında geçen diyaloglar

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın tamamlanmasının ardından müsabakalara ait VAR görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. İptal edilen gole ilişkin hakem konuşmaları da böylece ortaya çıktı.

Mücadelenin ardından gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun haftalık olarak paylaştığı VAR kayıtlarına çevrilmişti. Beklenen video yayımlandı.

Karar sonrası bu kez Galatasaray cephesinden itiraz yükseldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, VAR incelemesinin ardından verilen iptal kararına tepki göstermişti.

İŞTE O KONUŞMALAR

İşte saha hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Davut Çelik arasında geçen diyaloglar:

VAR Hakemi: Atilla Hocam VAR konuşuyor. Potansiyel ofsayt ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum, etkiyi göstereceğim.

Atilla Karaoğlan (Hakem): Tamam.

VAR Hakemi: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

Atilla Karaoğlan (Hakem): Tamam.

VAR Hakemi: Evet burada 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun, doğru mu?

Atilla Karaoğlan (Hakem): Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.

VAR Hakemi: Tamam.

Atilla Karaoğlan (Hakem): Gördüm. 93 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda, rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Bundan dolayı golü iptal ediyorum, ofsaytla başlıyorum.

VAR Hakemi: Doğrudur. Tamamdır.