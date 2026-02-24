Kasımpaşa beraberliği sonrası Tedesco'ya ağır eleştiri: Hoca değil

Maçı anlatmaya "Vay arkadaş" diyerek başlamak lazım. Sezonun maçına çıkan, Galatasaray'ı yakalamanın eşiğine gelen takım, son dakikalarda ayağa kalktı, son saniyelerde ise devrildi. "Kırılma" maçında, 10 kişi kalmış rakibine topu ikram etmek sadece Fenerbahçe'nin hikâyelerinde yer alan bir ayrıntı. Milyonlarca taraftarın bu kadar transfere, eline gelen fırsatlara rağmen "Acaba" diye bakmalarının nedeni de bu. Sakarlığı ile meşhur defans hattının, tamamen sakatlanıp değişmesi ile birlikte dengenin bozulduğunu söyleyeceklerdir. Doğrudur da. Ama mucizeyi yaratıp, kazanmaya pençeyi taktıktan sonra dakika saymak nedir? Öne geçtikleri Başakşehir, Alanya, iki Kasımpaşa ve Göztepe maçlarından puan kaybederek ayrılıyorsa bir takım, üstelik son dakikalarda topu ağlardan alıp; bunu yaşıyorsa, taraftarını nasıl inandırsın şampiyon olacağına. "Fikstür avantajından" bahsedip, yıpranacak Galatasaray'ın zor deplasmanlarında puan kaybını beklemenin hesabındayken, kendi sahanda. Tedesco'nun çok beğendiği Mert Müldür, üç gün önce arka direkte rakibine kafayı vurduruyor, dün de son saniyede. Çağlar, Skriniar'ın sakatlandığı dönemde arka adalesini tutup, çıkıyor. Nasıl güveneceksin bu oyuncularla yol yürüyeceğine. "Santrfor almadılar" geyiğini çok dinlersiniz bugün ve sonrasında… Talisca, beraberlik golünü atan Jim Allevinah'ın yaptığı koşuya baksın, kaçırdığı pozisyonlarda. Eğer iyi tarafından bakılacaksa, Galatasaray'ın yenildiği haftada bir puan kazandılar, farkı ikiye indirdiler. Bunu da düşünsünler.

ÖMER ÜRÜNDÜL - MİLLİ TAKIMIMIZIN SANTRAFORU KİM

Fenerbahçe dün gece son anlarda eline geçirdiği çok önemli galibiyet fırsatını koruyamayarak ligde bir beraberliğe daha imza attı. Ama bu beraberlik çok önemli bir kayıptı. İlk yarı zaten boşa geçti. Sadece bir korner atılmış, bir yarım pozisyon var. Üstelik de Ederson'un kurtardığı çok net bir tehlike. İkinci devre hemen hemen tek kale oynandı. Yine de üretkenlik yeterince yoktu. Sonra uzatma dakikalarında tam skor avantajı yakalanmışken, 10 kişilik takımdan yenen gol şok etkisi yarattı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Nottingham maçından sonra TRT'deki programımda kendisini yoğun bir şekilde eleştirdim. "Eğer Talisca, Asensio ve Kante birlikte oynarlarsa Kasımpaşa karşılaşması da çok zor geçer, puan kaybı olur" dedim. Çok önemli bir yanlış var. Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı. Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar. İkinci stoper sakatlanıyor, Mert Müldür'ün girmesi gerekirken oyuna Kante'yi alıyor. Aslında Mert'in orjininde stoperlik de var. Mourinho'nun zamanında bile çok defa bu bölgede oynadı. Sonra bana göre takımın en iyisi Levent'i oyundan çıkardı. Bu da büyük hata… Bir son sözüm de Musaba'ya; 1.5 ay içinde İstanbul'da, Samsun'daki Musaba'nın dublörü oynuyor! Bu gidişatla Fenerbahçe'nin Avrupa kulvarından sonra ligde de işini hiç kolay görmüyorum. Tedesco'nun büyük yanlışları ve sakatlıklar da cabası.

MUSTAFA ÇULCU - UZATMALAR EYYAMDI

Lider Galatasaray 3 gün önce mağlup olmuş, puanları eşitlemek için büyük fırsat yakalamışsın, oynadığın rakip Kasımpaşa ligin düşme potasında alttan üçüncü. Ligin en az galibiyet almış, en az gol atabilmiş üç takımından biri. Beklenti, tempolu, iştahlı, coşkulu ön alan baskısı ile rakibini kendi sahasına hapseden, arayan, etkili bir Fenerbahçe ama gel gör ki aksine sahada oynayan, isteyen, arayan bir Kasımpaşa vardı. Basit pas hataları ve top kayıplarına sakatlanan Çağlar ve Oosterwolde eklendi. Ne varsa Asensio'da var. Fenerbahçe öldü öldü dirildi, uzatmada attığı golle takıma can suyu verdi derken oyunu hiç bırakmayan Kasımpaşa beraberlik golü ile Tedesco'ya futbol dersi verdi. Yasin Kol koşmadan, yürüyerek maç yönetti. Maçın başında Talisca kendini bıraktı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Daha sonra Diabate ile Kasımpaşa penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. 31'de Nene topu çekti, Frimpong geç kaldı, Nene'nin ayağına dikkatsiz, temasla düşürdü, pozisyon penaltıydı, 'devam' dedi. VAR inceliyor, eli kulağa götürme jesti ile seyircinin gazını alma eğilimi gereksiz. Bu pozisyona VAR karışmaz. Sahada penaltı verilir veya verilmez. Frimpong'un Nene'ye kontrolsüz hareketi net sarı ama vermedi. İmdadına 4. hakem yetişti. 59'da topun oynandığı bölgede iki top var, hakem oyunu devam ettiriyor! Kim hangi topla oynuyor, UEFA yetkilisi görse bir yerleri ile güler. Ama Yasin bu, yapar! Kimse de karışamaz. Ben Ouanes'in ikinci sarıdan ihracı doğru. Yasin Kol maçı çok uzatmanın dışında hiç eyyam yapmadı, az hata ile sınıfı geçti.