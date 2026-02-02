Okan Buruk’tan Icardi açıklaması: "Oyuncumun kalmasını istiyorum"

Daha geniş kadronun finansal yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Buruk, "Yaz transfer döneminde inanılmaz bir para harcadık. Osimhen'e ödenen parayla belki bir takım kurabilirdiniz. O yüzden bunu da göz önüne alarak oyuncu fiyatlarının ne kadar yükseldiğini göz önüne alarak hangi oyuncuyu sorsak 15 milyon. Sadece ben söylemiyorum, Beşiktaş da, Trabzonspor da aynı şekilde konuşuyor. Hangi oyuncuya elinizi atsanız, 15 milyon, 20 milyon diyorlar. Paranın inanılmaz yükseldiği bu şeyde bazen finansal zorunluluktan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz. Sezon başı yaşadığımız şeylerden biri buydu. İki iyi oyuncu aldık. İnşallah bir oyuncu daha alıp transferi kapatırız" açıklamasında bulundu.

Mauro Icardi

"ICARDİ'NİN KALMASINI, DEVAM ETMESİNİ İSTEYEN BİRİYİM"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi hakkında çıkan transfer haberlerinin hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki teknik adam, "Icardi, bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Icardi birçok maçta oynadı. Çok da önemli goller attı. O performansını sürdürmeye çalışıyor. Onu oynatamadım. Tek santrforla Osimhen ile oynattığım senaryoda içerisinde Icardi'yi oynatamadığım senaryo içerisinde bu üzüntüyü hep yaşıyorum. Bunu birçok oyuncu için yaşıyorum, Icardi için ayrı yaşıyorum. Bu kolay değil. Burada her şeyin üstünde Galatasaray var, benim de üstümde, oyuncularımın da üstünde. Galatasaray markası her şeyin üstünde. Galatasaray'a 1 dakikada olsa, benim için de hoca da olsam, hoca olmasam da desteği, kalbimden geçen sevgiyi vermek zorundayım. Bu oyuncularım için de geçerli. Galatasaray her şeyin üstünde. Kim kaç dakika oynarsa oynasın, bu her dakika önemli oluyor. Icardi'nin kalmasını, devam etmesini isteyen biriyim. Kulübe teklifle ilgili bana herhangi bir bilgi gelmedi. Devam ettiğimiz çok önemli bir yol var. Şampiyon olmak istiyoruz. Yine Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok bir yere gelmek istiyoruz. Bunun için de iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bu süreçte de oyuncu vermeyi çok düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

"SANE'NİN JUVENTUS MAÇINA KADAR OYNAYABİLECEK DURUMDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester City maçında sakatlanan Alman futbolcu Leroy Sane'nin durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Gün gün takip edilecek. Klinik olarak verilecek kararlar da önemli oluyor. MR'dan çok klinik olarak oyuncunun ağrısı nasıl, tolere edebiliyor mu, bu da önemli olabiliyor. Sane, kupa maçında olmayacak. Hafta sonu için oynayabilecek duruma gelecek mi, gelmeyecek mi takip edeceğiz. Juventus maçına kadar oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.