Ümit Karan’dan itirafçı hamlesi! Pandora’nın kutusu açılıyor mu?

"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM"

İlk ifadesinde uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" demişti. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

"BİLDİKLERİMİ ANLATMAK İSTİYORUM"

Bilindiği üzere Karan, kendisine uyuşturucu sağlayan isimlerin deşifre olduğunu öğrenmesi üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak istedi. Soruşturma birimlerinin takibinden şüphelenen Karan, havalimanına giderken iki ayrı araç değiştiren ancak yine da yakalanarak gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Karan'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi. Eski futbolcunun uyuşturucu trafiğini anlatmak için önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.