Ümit Karan’dan itirafçı hamlesi! Pandora’nın kutusu açılıyor mu?
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve ünlü isimleri kapsayan dev uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, savcılığa sunduğu dilekçeyle itirafçı oldu. Karan’ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" çıkışı, magazin ve spor dünyasında şimdi kimlerin isminin dosyaya gireceği sorusunu gündeme taşıdı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan 88 şüpheliden 33'ünün itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesinin de geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 23 şüpheliye operasyon düzenlendi.
"Uyuşturucu ticareti" , "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı. Ümit Karan'la birlikte Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş, Nuray İstek'in da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karan'ın kan ve idrarında yapılan incelemelerde uyuşturucu kullandığı da tespit edildi.
21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ: ÜMİT KARAN BANA KOKAİN VERDİ
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili Ş.N (23) isimli genç bir kız verdiği ifadede, Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti. Ş.N., ifadesinde "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan ile yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.