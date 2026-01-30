İran–ABD hattında Türkiye köprüsü: "Ankara’nın teması Tahran’a nefes aldırdı"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İstanbul ziyareti, Tahran-Washington hattındaki diplomasi trafiğini hızlandırdı. Trump’ın müzakere mesajlarına karşın bölgeye savaş gemileri sevk etmesi tansiyonu yükseltirken, Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk rolü İran’da olumlu karşılandı. A Haber ekranlarına Tahran’dan bağlanan muhabirimiz Ekber Karabağ, sahadaki gelişmeleri ve diplomasi trafiğinin yansımalarını aktardı.
İran ile ABD arasında artan gerilim, İstanbul'da gerçekleşen kritik temasla yeni bir diplomasi sürecine kapı araladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul ziyareti, Tahran-Washington hattındaki mesaj trafiğini hızlandırırken, ABD Başkanı Trump'ın eş zamanlı olarak müzakere çağrıları yapıp savaş gemilerini bölgeye sevk etmesi tansiyonu yükseltti.
Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü İran'da siyasi ve ekonomik dengeleri etkilerken, bölgedeki askeri hareketlilik Çin ve Rusya'nın da dahil olacağı ortak tatbikatla yeni bir boyut kazandı. A Haber'e Tahran'dan bağlanan Ekber Karabağ, diplomasi masasının perde arkasını ve sahadaki son gelişmeleri aktardı.
İSTANBUL'DA KRİTİK TEMAS: "ADİL MÜZAKERE" ŞARTI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'daki temaslarını değerlendiren A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran yönetiminin ABD'ye yönelik tutumunda temel yaklaşımın değişmediğini vurguladı. Karabağ, "Trump bir taraftan 'müzakereye hazırım' derken diğer taraftan savaş gemileri gönderiyor. Yani İran'ın önüne hem diplomasi hem de askeri seçenek konuluyor" ifadelerini kullandı.
Arakçi'nin basın toplantısında verdiği mesajlara dikkat çeken Karabağ, İranlı Bakanın, "Biz müzakereye hazırız, müzakereden kaçmıyoruz ancak adil bir müzakere istiyoruz. ABD şartlarını dayatmaya çalışıyor; bu koşullarda müzakere olmaz" sözlerini aktardı. Trump'ın son açıklamalarında nükleer program ve idamların durdurulması vurgusunun öne çıktığını belirten Karabağ, "Bu, ABD'nin şartlarını yumuşattığı anlamına mı geliyor, yoksa füze programı ve vekil güçler konusundan vazgeçildi mi sorusu Tahran'da tartışılıyor" dedi.
"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU İRAN'A NEFES ALDIRDI"
Türkiye'nin iki ülke arasındaki mesaj trafiğinde kritik bir rol üstlendiğini belirten Ekber Karabağ, "Şu an doğrudan bir görüşme yok ancak arabulucular üzerinden mesaj alışverişi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu süreçte görüşlerini Abbas Arakçi'ye ilettiği değerlendiriliyor" diye konuştu.
Diplomatik temasların İran ekonomisine yansımalarına da dikkat çeken Karabağ, "İran'da döviz fiyatları kontrolsüz şekilde yükseliyordu. Arakçi'nin Türkiye'ye geleceği haberinin ardından piyasa hızlı bir tepki verdi ve döviz kurlarında düşüş başladı. Şu an İran'da temkinli ama olumlu bir beklenti havası var" ifadelerini kullandı.