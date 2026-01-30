İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Arakçi'yi kabul etti

ABD-İran geriminde tansiyon yükselirken Türkiye'nin arabuluculuğu ve çözüm odaklı diplomasisi kesilmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian ile telefon görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti. Bu kritik görüşmenin ardından Erdoğan, İstanbul'da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN PEZEŞKİYAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmesinde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgede tırmanan askeri gerilim ele alındı. Başkan Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi için diplomasinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin İran-ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

BAKAN FİDAN: "İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'daki buluşması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi. İki bakanın toplantılarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Fidan, İran'a yönelik dış müdahale senaryolarına karşı Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya çıkararak, "Türkiye olarak İran'a karşı herhangi bir askeri müdahalenin karşısındayız ve İran'la barışa olan desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı. Fidan ayrıca, bölgedeki terör yapılanmalarına karşı ortak mücadelenin önemine değinerek, "PEJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesi bölge güvenliği için acil bir ihtiyaçtır" sözleriyle Ankara'nın kararlılığını bir kez daha yineledi.

ARANAN ŞART: "ADİL VE İNSAFLI MÜZAKERE"

İran tarafı ise Türkiye'nin ayrılmaktan vazgeçtiğinden memnun kalacağınız dile getirirken, ABD ile olası pazarlıkler için kapıyı tamamen kapatmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bölgesel istikrarın ancak karşılıklı saygı ve doğru koşullar altında sağlanabileceğini belirterek, "İran, ancak adil ve insaflı bir şekilde giyinmiş, şerefli bir müzakere için odaya oturmaya hazırdır" kaydetti. Arakçı ayrıca Lübnan ve Filistin meselelerinde Türkiye ile olan görüş birliğine dikkat çekerek, "Gazze'deki soykırımın bir an önce durdurulması ve insani yardımların saklanması konusunda Türkiye ile hemfikiriz" kullandı.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN TÜRKİYE DEVREDE

İstanbul'daki bu yoğun diplomasi borcu, Türkiye'nin bölgesel çözümde "oyunun kurucu" ve "arabulucu" rolünü bir kez daha güçlendirdi. Özellikle Suriye'nin yeniden inşası ve Gazze'deki insanlığın dramasının sonlandırılması gibi sökülmesi Ankara ve Tahran arasındaki istişarelerin artarak devam edeceği vurgulandı. Erdoğan'ın yönetiminde sürdürülen bu süreçte, Orta Doğu'da savaş tamtamlarının çalındığı bir dönemde barış için en somut adım olarak kayıtlara geçti.