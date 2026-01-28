Aslan yeniden İngiliz avında | Manchester City-Galatasaray muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, TSİ 23.00’te Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar ilk 24 için avantajlı konumda bulunurken alınacak puan ya da puanlar sıralamayı doğrudan etkileyecek. İki ekibin tarihindeki ilk maç olarak dikkat çeken mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak.
ASLAN 10 PUANLA 17.SIRADA
Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Manchester takımı ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Doku, Cherki, Bernardo, Foden, Haaland.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.
CİMBOM İLK 24 İÇİN SAHADA
Son maçlar öncesinde ilk 24'e kalmak için avantajlı konumda olan Galatasaray, Manchester City karşısında alacağı puan ve puanlarla ligi daha üst sırada tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, İngiliz takımına mağlup olması durumunda diğer müsabakaların sonucuna göre sıralaması belli olacak.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya 1-0 kaybetti. Aslan, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı.
AVRUPA'DA 120. GALİBİYET PEŞİNDE
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 33 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 21, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11'inde ise yenildi. 9 müsabakada da berabere kaldı.
GOL UMUDU OSIMHEN
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Osimhen ayrıca gol krallığı yarışında da 3. sırada yer alıyor. Aslan'da Yunus Akgün de 2 gol sevinci yaşarken, Atletico Madrid müsabakasında ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.
3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yok. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.