Aslan yeniden İngiliz avında | Manchester City-Galatasaray muhtemel 11'ler

Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Manchester takımı ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.

Son maçlar öncesinde ilk 24'e kalmak için avantajlı konumda olan Galatasaray, Manchester City karşısında alacağı puan ve puanlarla ligi daha üst sırada tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, İngiliz takımına mağlup olması durumunda diğer müsabakaların sonucuna göre sıralaması belli olacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya 1-0 kaybetti. Aslan, Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kaldı. AVRUPA'DA 120. GALİBİYET PEŞİNDE

Okan Buruk İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçları kazanmasıyla dikkat çekiyor (AA)



OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 33 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 21, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünden galip ayrılırken, 11'inde ise yenildi. 9 müsabakada da berabere kaldı.



GOL UMUDU OSIMHEN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Osimhen ayrıca gol krallığı yarışında da 3. sırada yer alıyor. Aslan'da Yunus Akgün de 2 gol sevinci yaşarken, Atletico Madrid müsabakasında ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Cimbom'un gol yollarındaki en önemli silahı Osimhen olacak (AA)



3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yok. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Sarı-kırmızılılarda, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaraylı futbolcular İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, görev alması durumunda eski takımı Manchester City'ye karşı mücadele edecek. İlkay, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde iki farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 358 maçta 65 gol attı ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde City'den, sarı-kırmızılılara transfer oldu. 2016-2020 yılları arasında oynayan Sane ise 135 müsabakada 39 gol kaydetti.