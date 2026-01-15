İkas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK ! Kupada heyecan fırtınası
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2026 15:33
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında İkas Eyüpspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup aşamasında ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Pendik Stadı'nda 15 Ocak Perşembe günü saat 15:30'da başlayan maçta İkas Eyüpspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İKAS EYÜPSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI İLK 11'LER
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, G. Mendy, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, D. Radu, C. Raux Yao, M. Legowski, L. Pintor, Taşkın İlter, Umut Bozok, Baran Ali Gezek
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, W. Tsunami, Alperen Selvi, A. Conte, Serkan Asan, Ahmet Engin, Ali Kaan Güneren, A. Suarez, Atakan Çankaya, D. Rotariu, Özder Özcan