İkas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK ! Kupada heyecan fırtınası

Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup aşamasında ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Pendik Stadı'nda 15 Ocak Perşembe günü saat 15:30'da başlayan maçta İkas Eyüpspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKAS EYÜPSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI İLK 11'LER

İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, G. Mendy, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, D. Radu, C. Raux Yao, M. Legowski, L. Pintor, Taşkın İlter, Umut Bozok, Baran Ali Gezek

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, W. Tsunami, Alperen Selvi, A. Conte, Serkan Asan, Ahmet Engin, Ali Kaan Güneren, A. Suarez, Atakan Çankaya, D. Rotariu, Özder Özcan