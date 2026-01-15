Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2026 13:30 Güncelleme: 15.01.2026 14:59
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, C Grubu'nda Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor mücadelesi ile devam etti. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı kazanan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi oldu. Erzurumspor'un gollerini dakika 42'de Eren Tozlu ve dakika 54'te Salih Sarıkaya kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, grup aşamasındaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
GOL | ERZURUMSPOR FK 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR
GOL | ERZURUMSPOR FK 2-0 ÇAYKUR RİZESPOR