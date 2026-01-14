Kanarya tek golle galip! MAÇ SONUCU Beyoğlu Yeni Çarşı 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca’nın kaydettiği golle mücadeleden 3 puanla ayrıldı. İşte karşılaşmada yaşananlar…

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ Kanarya, ilk yarıda Jhon Duran ile penaltı kazandı. Buna karşın yapılan VAR kontrolünün ardından Turgut Doman penaltıyı iptal etti. İkinci devrede sayısız fırsatlardan yararlanamayan Fenerbahçe'nin toplamda 3 topu da direkten döndü.

Fotoğraf (İHA) TALISCA SAHNEYE ÇIKTI Fenerbahçe, aradığı golü ise 82. dakikada Anderson Talisca ile buldu. Brezilyalı yıldız, ceza sahasından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve Fenerbahçe maçta attığı 29. şutta golü bulmuş oldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı FK'yi 1-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Beyoğlu Yeni Çarşı FK ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.