Kanarya tek golle galip! MAÇ SONUCU Beyoğlu Yeni Çarşı 0-1 Fenerbahçe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca’nın kaydettiği golle mücadeleden 3 puanla ayrıldı. İşte karşılaşmada yaşananlar…

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Kanarya, ilk yarıda Jhon Duran ile penaltı kazandı. Buna karşın yapılan VAR kontrolünün ardından Turgut Doman penaltıyı iptal etti.

İkinci devrede sayısız fırsatlardan yararlanamayan Fenerbahçe'nin toplamda 3 topu da direkten döndü.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

TALISCA SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe, aradığı golü ise 82. dakikada Anderson Talisca ile buldu. Brezilyalı yıldız, ceza sahasından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve Fenerbahçe maçta attığı 29. şutta golü bulmuş oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı FK'yi 1-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Beyoğlu Yeni Çarşı FK ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

MERT GÜNOK ELDİVENİ ALDI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli kaleci Mert Günok, 10 yılı aşkın süre sonra döndüğü sarı-lacivertlilerde ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda çıktı. Mert, Fenerbahçe'de son maçına Süper Lig'in 2015-2016 sezonu son hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçında çıkmıştı. Bu tarihten 3 bin 883 gün sonra Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

NENE VE OĞUZ AYDIN BEKTE BAŞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle sağ bekte Dorgeles Nene'ye, sol bekte Oğuz Aydın'a görev verdi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Mert Müldür'ün pasında topla buluşan Talisca, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında Nene, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakında direğe çarpıp oyun alanında kaldı.

78. dakikada Mustafa Kaçan'ın pasında topla buluşan Arif Emre Eren, ceza yayı üzerinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Fred'in pasında Talisca, rakiplerini geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+5. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içinde Nene topu Talisca'ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman, pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

