Kanarya kupada galibiyet peşinde | Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe muhtemel 11'leri

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

ÇOK SAYIDA İSİM YOK

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI'NIN KUPA YOLU

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor'a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı. Kupada 3. turda Isparta 32 Spor'u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.