CANLI | Aliağa FK-Samsunspor ZTK 2. hafta maçı
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Samsunspor, Aliağa FK'ya konuk oluyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 2. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de devre arasında 6. sırada giren ve aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren Samsunspor, TFF 2. Lig'de 6. sırada yer alan Aliağa FK'ya konuk oluyor. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Melih Aldemir düdük çalıyor.
İzmir'deki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALİAĞA FK-SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Muammer Sarıkaya, Burak Süleyman, Tahir Babaoğlu, Mustafa Saymak
Samsunspor: A. Posiadała, J. Mendes, L. Tomasson, Soner Gönül, L. Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, S. Jarju, M. Mouandilmadji, Tahsin Bülbül