Cimbom Fethiye deplasmanında! İşte Fethiyespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor 'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabaka ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan yer almadı.

FETHİYESPOR 10 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMİYOR

Grupta, Galatasaray ilk maçta RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 yenerken, Fethiyespor ise Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup halen lider durumda yer alan Galatasaray, hafta sonu Süper Kupa'yı finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0'lık sonuçla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattındaki 3 zayıf rakibini yenip ekim ayından beri 10 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda ise 4 tur birden geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Fethiye, yıldızlar topluluğu Galatasaray karşısında evinde puan arayacak.