Cimbom Fethiye deplasmanında! İşte Fethiyespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, 2. Lig ekibi Fethiyespor’a konuk oluyor. Fethiye İlçe Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabaka ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Kaan, Gökdeniz, Yunus, Ahmed, Barış Alper.
ÖNEMLİ İSİMLER KAFİLEDE YOK
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan yer almadı.
İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU
"Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina."
FETHİYESPOR 10 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMİYOR
Grupta, Galatasaray ilk maçta RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 yenerken, Fethiyespor ise Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup halen lider durumda yer alan Galatasaray, hafta sonu Süper Kupa'yı finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0'lık sonuçla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattındaki 3 zayıf rakibini yenip ekim ayından beri 10 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda ise 4 tur birden geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Fethiye, yıldızlar topluluğu Galatasaray karşısında evinde puan arayacak.