Aslan Fethiye'de galip! Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor 'a konuk oldu. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da oynanan müsabaka A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlandı.

FOTOĞRAF: AA

İLK YARI

11. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Icardi ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

35. dakikada Galatasaray'ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

36. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı.

38. dakikada tekrar edilen penaltı atışında Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı.