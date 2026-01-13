Aslan Fethiye'de galip! Galatasaray Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, 2. Lig ekibi Fethiyespor’a konuk oldu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk oldu. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da oynanan müsabaka A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlandı.
İLK YARI
11. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Icardi ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.
35. dakikada Galatasaray'ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.
36. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı.
38. dakikada tekrar edilen penaltı atışında Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı.
İKİNCİ YARI
58'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerin ardından Sallai topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
73'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta sağ çaprazdan Barış ortaladı, arka direkte topa iyi yükselen Abdülkerim kafayla fileleri sarstı: 0-1.
80'inci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol çaprazdan Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı vurdu, kaleci Arda çaresiz kaldı: 0-2.
84'üncü dakikada Fethiyespor direğe takıldı. Ali Emre'nin sert vuruşunda top üst direkten döndü.
90'ıncı dakikada Fethiyespor farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına sokulan Uğur düzgün bir vuruşla topu Günay'ın üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-2.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan konuk Galatasaray'ın oldu.
GOLLER: Dk. 73 Abdülkerim, Dk. 80 Barış (Galatasaray), Dk. 90 Uğur (Fethiyespor)