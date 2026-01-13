Başakşehir kendi sahasından galibiyetle ayrıldı! Turuncu-lacivertli takım puanını 3'e çıkardı

41. dakikada Başakşehir, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Ceza sahasının sağında omuz omuza mücadelede Rasheed'den topu kapan Ebosele, son çizgi yakınında kaleci Bartu Kulbilge ile karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Bertuğ Yıldırım'a çıkardı. Bertuğ'un altıpasın içinde boş kaleye yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

FOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

62. dakikada konuk takım, ikinci gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen uzun pasın sonucundan topla buluşan Barış Alıcı, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Doğan Alemdar, gole izin vermedi.

84. dakikada RAMS Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top, Umut Güneş'te kaldı. Umut'un ceza sahası sol çaprazdan pasında, Nuno da Costa'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gönderdi: 2-1

87. dakikada turuncu-lacivertli ekibin kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Nuno da Costa'nın sağdan ortasında Brnic, altıpasın içinden çıkardığı şutta topu ağlara gönderdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Burak Olcar, golden önce Umut Güneş'in Balburdia'ya faul yaptığını tespit etti ve golü geçersiz saydı.

RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.