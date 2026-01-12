ZTK'da Başakşehir'in konuğu Boluspor!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında RAMS Başakşehir, yarın (13 Ocak Salı) Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, A Grubu'nda oynadığı ilk maçta son şampiyon Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Boluspor ise sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.