Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi sona erdi!

Dünkü mağlubiyetin ardından İspanyol devi Real Madrid’de flaş bir ayrılık yaşandı. Sezon başında Carlo Ancelotti’nin yerine göreve getirilen Xabi Alonso ile yollar ayrıldı. Alonso'dan boşalan koltuğa ise Alvaro Arbeloa getirildi.

İspanya futbolunda deprem etkisi yaratan bir karar alındı. Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrıldı. Sezon başında Carlo Ancelotti'den boşalan koltuğa büyük umutlarla getirilen Alonso, dünkü mağlubiyetin ardından görevinden ayrıldı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

ARDA GÜLER'iN HOCASI DEĞİŞTİ

Başkent temsilcisinden yapılan ilk açıklamada, 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İspanyol ekibi sonraki duyurusunda ise, Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu ve 2020'den bu yana Real Madrid'in alt yapı takımlarını çalıştıran 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

ALONSO DÖNEMİNDE NELER OLDU?

Alonso, Real Madrid ile çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

2009-16 yıllarında 238 kez Real Madrid forması giyen Arbeloa, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i LaLiga olmak üzere 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 7. durumda bulunuyor.