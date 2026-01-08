Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Kupa 2025 finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu i,fadelere yer verildi:

Turkcell Süper Kupa 2025'in Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak olan final müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.