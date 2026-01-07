Esenyurt’ta şantiyedeki konteynerde yangın: 1 yaralı

Yangın, Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1648. Sokak'taki şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle 400 metrekare büyüklüğündeki konteyner de çıkan yangını gören işçiler diğer işçileri uyararak tahliye etti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 600 kişinin kaldığı konteynerin tamamını sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hafif şekilde yaralanan bir işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer işçiler ise içerideki eşyalarını yanmadan kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken konteynerin büyük bölümü çöktü.

'YANGIN TÜPLERİ BOŞTU'

İşçi Eyüp Yavuz, "Yangın elektrik kaçağından çıktı. Yangın ufak bir kablodan başladı. Yangın tüpleri boştu. Yangın tüpleri dolu olsaydı, biz burayı kurtarırdık. Yatanları uyarıp dışarıya çıkarttık. Ortalama 600 kişi kalıyor burada. Her şeyimiz yandı. Öğle arası molasındaydık. İlk başta yangın küçüktü'' diye konuştu.

A Haber istanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Esenyurt'ta çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, inşaat alanında işçilerin konakladığı konteyner bölümünde yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti. Almaçayır, kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun siyah duman ve zaman zaman alevli yanmanın sürdüğünü, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar yaralı ya da can kaybı bilgisi bulunmadığını aktaran Almaçayır, yangının çıkış nedeninin ise itfaiyenin hazırlayacağı raporla netlik kazanacağını ifade etti.