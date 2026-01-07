Bahis soruşturmasında gelişme! 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 15:48 Güncelleme: 07.01.2026 16:29
Türkiye Futbol Federasyonluğu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan 108 isim PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.